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IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye PKK ile Mücadele Ediyor

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin PKK ile savaştığını ve sorunların PKK'nın haraç alma faaliyetlerinden kaynaklandığını belirtti.

Yayın Tarihi: 19.10.2024 11:13
Güncelleme Tarihi: 19.10.2024 11:13
IKBY Başbakanı Barzani: Türkiye PKK ile Mücadele Ediyor

IKBY Başbakanı Barzani'den Türkiye Açıklaması

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türkiye'nin terör örgütü PKK ile yürüttüğü mücadelenin kendilerine yönelik olmadığını vurguladı. Barzani, terör örgütünün halktan haraç alma faaliyetleri ve gençleri zorla kaçırma eylemleri hakkında önemli değerlendirmelerde bulundu.

Barzani'nin Açıklamaları

Erbil merkezli K24 televizyonuna konuşan Barzani, Türkiye'nin PKK'nın Irak'taki varlığına karşı gerçekleştirdiği operasyonlara dikkat çekerek, "Türkiye, PKK’ya karşı savaşıyor, bize karşı değil. PKK’nın varlığı bu savaşın nedenidir" dedi.

Barzani, çözüm sürecinin PKK'nın Kürtlük iddiasını sonlandırmasına bağlı olduğunu ifade ederek, "Bu savaşın durmasını istiyorsak PKK bu savaşı sona erdirmelidir" şeklinde konuştu.

PKK'nın Etkisi

Terör örgütünün IKBY iktidarını tanımadığını belirten Barzani, PKK'nın köylere ve tarlalara girişine izin vermediğini de dile getirdi. "PKK kendini oraların hakimi görüyor. Halkımızdan haraç alıyor, sorun çıkarıyor ve gençlerimizi kaçırıyor" diyen Barzani, bu durumun çok derin bir mesele olduğunu ifade etti.

Barzani, hükümetin savaşın bölgeye daha fazla inmelerini preventif olarak önlemeye çalıştığını, "PKK’nın daha fazla gelmemesi için bir hat oluşturduk" diyerek durumu özetledi. Şu anda devam eden savaşın yüzlerce köyde hizmet götürülmesini engellediğini belirtti. "PKK hiçbir şekilde bize kulak asmıyor" diyerek sözlerine son verdi.

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