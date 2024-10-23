IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'den TUSAŞ'a Terör Saldırısına Kınama

IKBY Başbakanı Mesrur Barzani'nden TUSAŞ'a Destek

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) Başbakanı Mesrur Barzani, Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Anonim Şirketi'nin (TUSAŞ) Kahramankazan'daki tesisine düzenlenen terör saldırısını şiddetle kınadı.

Paylaşımında Başsağlığı Diledi

Barzani, resmi sosyal medya hesabında, “Ankara'daki terör saldırısını kınıyorum. Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’a başsağlığı dileklerimi ilettim. Düşüncelerim, hayatını kaybedenlerin aileleriyle birlikte ve yaralılara acil şifalar diliyorum.” ifadelerine yer verdi.

IKBY'den Bir Diğer Tepki

IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı ve Irak Türkmen Cephesi Yürütme Kurulu Üyesi Aydın Maruf da, sosyal medya üzerinden yaptığı açıklamada, terör saldırısını güçlü bir şekilde kınadı. Maruf, “Bu hain saldırıda hayatını kaybeden şehitlerimize Allah’tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar diliyoruz. Başımız sağ olsun. Allah Türkiye'yi korusun ve yüceltsin.” dedi.