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IKBY'de Hükümet Kurulum Süreci Hız Kazanıyor

IKBY'de 20 Ekim seçimleri sonrası KDP ve KYB'nin hükümet kurulum müzakereleri hız kazanırken, muhalefet partileri hükümete katılmayacaklarını açıkladı.

Yayın Tarihi: 21.01.2025 11:20
Güncelleme Tarihi: 21.01.2025 11:20
IKBY'de Hükümet Kurulum Süreci Hız Kazanıyor

IKBY'de Siyasi İklim Değişiyor

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'nde (IKBY) 20 Ekim tarihinde gerçekleştirilen milletvekili seçimlerinin üzerinden üç ay geçerken, siyasi partiler arasında yeni hükümet kurulum müzakereleri hız kazanmaya başladı.

KDP ve KYB Arasında Hızlanan Görüşmeler

Kürdistan Demokrat Partisi (KDP) ve Kürdistan Yurtseverler Birliği (KYB) arasındaki müzakereler, muhalefetteki partilerin hükümete katılmayacakları yönündeki açıklamaları ile ivme kazandı. Seçimlerde 2 yıl gecikmeli yapılan oylamada, KDP ve KYB sırasıyla birinci ve ikinci sırada yer alırken, muhalefetteki Yeni Nesil Hareketi üçüncü oldu. 100 sandalyesi bulunan Meclis’te hiçbir parti tek başına çoğunluğu elde edemediği için koalisyon hükümeti kurulması kaçınılmaz.

Barzani ve Talabani’nin Görüşmesi Süreci Hızlandırıyor

KDP ve KYB’nin müzakere heyetleri, Erbil ve Süleymaniye’de bir dizi görüşme yaparken, IKBY Başbakanı Mesrur Barzani ile KYB Başkanı Bafel Talabani'nin 15 Ocak’ta yaptıkları toplantı sürecin ivme kazanmasını sağladı. Bu samimi ve yapıcı görüşmenin ardından, IKBY Etnik ve Dini Oluşumlardan Sorumlu Bakanı Aydın Maruf, yeni hükümetin Şubat ayında kurulabileceğini ifade etti.

Yeni Nesil Hareketi’nin Hükümetten Uzak Duruşu

Yeni Nesil Hareketi lideri Şahsuvar Abdulvahid, partilerinin hükümete katılmama kararı aldığını vurgulayarak, bu duruşlarının devam edeceğini dile getirdi. Yeni Nesil, başbakanlık pozisyonunun kendilerine verilmesi halinde koalisyona katılacaklarını belirtiyor.

Diğer Muhalefet Partilerinin Kararları

Kürdistan İslami Birlik Partisi (Yekgirtu) ve Komel gibi diğer muhalefet partileri de hükümete katılmayacakları yönündeki kararlarını tekrarladı. Yekgirtu MYK Üyesi Osman Karvani, muhalefette kalmayı kararlaştırdıklarını ve ayrı ayrı yapılan ziyaretlere rağmen hükümete katılmayacaklarını açıkladı.

Seçim sonuçlarına göre, KDP 39, KYB 23, Yeni Nesil Hareketi 15, Yekgirtu 7, Komel 3, Halwest 4, Goran 1 ve Kürdistan İttifakı Grubu 1 sandalye elde etti. Bu durum, KDP ve KYB'nin yeni bir koalisyon hükümeti oluşturmasını zorunlu kılıyor.

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