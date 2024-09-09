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IKBY'den İran'a Tepki: Erbil Saldırısı Asılsız İthamlarla Savunulamaz

IKBY, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Erbil'deki saldırıları İsrail ile ilişkilendirmesine sert bir yanıt verdi.

Yayın Tarihi: 09.09.2024 10:46
Güncelleme Tarihi: 09.09.2024 10:46
IKBY'den İran'a Tepki: Erbil Saldırısı Asılsız İthamlarla Savunulamaz

IKBY, İran'ın İddialarını Redetti

Irak Kürt Bölgesel Yönetimi (IKBY) İçişleri Bakanlığı, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin 15 Ocak'taki Erbil saldırılarını "İsrail'e karşı bir savunma" olarak nitelendirmesine şiddetle karşı çıktı. Açıklamada, "Bu asılsız ve yalan ithamları bütünüyle reddediyoruz." ifadesine yer verildi.

Asılsız İthamlara Dikkat

Açıklamada, İran'ın Bağdat Büyükelçisi'nin Kürdistan Bölgesi'ne yönelik yaptığı asılsız ithamların açık bir provokasyon olduğuna vurgu yapıldı. Ayrıca, "Erbil'deki sivil yerleşim yerlerine yönelik saldırıların hiçbiri bu tür bir savunma ile açıklanamaz," denildi.

Yüksek Komisyon İncelemeleri

IKBY, Irak hükümeti tarafından oluşturulan Yüksek Komisyon'un saldırı yapılan yer üzerinde yaptığı incelemelerin ardından, İran'ın iddialarının yalan olduğunun belirlendiğini belirtti.

Öte yandan, 15 Ocak'ta İran Devrim Muhafızları Ordusu tarafından düzenlenen saldırıda 4 sivil hayatını kaybetmiş, 6 kişi ise yaralanmıştı.

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