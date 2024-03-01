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İki suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler çökertildi

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya’nın açıklamalarına göre, Ankara ve İstanbul’da düzenlenen iki büyük operasyonla “Pekmez Kardeşler” ve “Çirkinler” adlı suç örgütleri etkisiz hale getirildi.

Yayın Tarihi: 01.03.2024 10:45
Güncelleme Tarihi: 01.03.2024 10:45
İki suç örgütüne operasyon! Bakan Yerlikaya: Pekmez Kardeşler ve Çirkinler çökertildi

Ankara ve İstanbul’da Büyük Operasyon: “Pekmez Kardeşler” ve “Çirkinler” Çeteleri Dağıtıldı

İçişleri Bakanlığı, organize suç örgütlerine karşı amansız mücadelesini sürdürüyor. Son olarak Ankara ve İstanbul'da eş zamanlı düzenlenen iki büyük operasyonda "Pekmez Kardeşler" ve "Çirkinler" adlı organize suç örgütleri çökertildi. Operasyonlarda 73 şüpheli gözaltına alındı, çok miktarda uyuşturucu ve silah ele geçirildi.

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BÜYÜK OPERASYONLARDA İKİ ÖRGÜT ÇÖKERTİLDİ

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Ankara Emniyet Müdürlüğü Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nün "Mahzen-1" operasyonu ile "Pekmez Kardeşler" adlı organize suç örgütünün çökertildiğini duyurdu. Operasyonda 26 şüpheli gözaltına alındı, 18 ruhsatsız tabanca, 13 pompalı tüfek, çok miktarda uyuşturucu ile fişek ve çelik yeleğe el konuldu.

Bakan Yerlikaya, İstanbul'da ise "Mahzen-2" operasyonu ile "Çirkinler" adlı organize suç örgütünün çökertildiğini açıkladı. Operasyonda 47 şüpheli gözaltına alındı, 13 adet ruhsatsız tabanca, 5 adet otomatik tabanca, 7 adet çelik yelek, çok miktarda uyuşturucu madde ile çok sayıda fişek ve şarjör ele geçirildi.

SUÇ ÖRGÜTLERİNE KARŞI MÜCADELE DEVAM EDECEK

Bakan Yerlikaya, operasyonları gerçekleştiren kahraman polisleri tebrik ederek, "Milletimizin duası ve desteğiyle organize suç örgütlerine karşı şafak sökerken de, gün batarken de operasyonlarımız aralıksız devam edecek." dedi.

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İçişleri Bakanlığı hangi operasyonları düzenledi?

İçişleri Bakanlığı, Ankara ve İstanbul'da "Mahzen-1" ve "Mahzen-2" operasyonlarını düzenledi.

"Pekmez Kardeşler" ve "Çirkinler" kimdir?

"Pekmez Kardeşler" ve "Çirkinler" Ankara ve İstanbul'da faaliyet gösteren organize suç örgütleridir.

Operasyonlarda kaç kişi gözaltına alındı?

Operasyonlarda toplam 73 şüpheli gözaltına alındı

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