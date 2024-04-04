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İki yerde seçim yenileme kararı: Oylar ortadan kayboldu

Ordu’nun Fatsa ilçesinde ve Edirne’de muhtarlık seçimlerinde kullanılan oyların kaybolduğu ve çöpe atıldığı ortaya çıktı. Bunun üzerine seçimin yenilenmesine kararı verildi.

Yayın Tarihi: 04.04.2024 17:19
Güncelleme Tarihi: 04.04.2024 17:19
İki yerde seçim yenileme kararı: Oylar ortadan kayboldu

Ordu’nun Fatsa ilçesindeki Evkaf Mahallesi’nde 6 adayın katıldığı muhtarlık seçimi yarışında, iki aday eşit oy aldı. Muhtar adayları Bülent Çivici ve Murat Sarıdaş’ın oylarının eşit çıkması nedeniyle, İlçe Seçim Kurulu’na itiraz edildi. Kurul, itirazlar üzerine oyları yeniden sayma kararı verdi. Ancak tekrar sayım yapıldığı sırada, geçersiz sayılan bazı oy pusulalarının ortadan kaybolduğu anlaşıldı. Bu nedenle Evkaf Mahallesi’nde muhtarlık seçimleri 2 Haziran’da tekrarlanacak.

Diğer bir şüpheli durum ise Edirne’de bulunan Umurbey Mahallesi’nde yaşandı. Muhtarlık seçimleri için kullanılan oy kağıtlarının temizlik görevlisi tarafından çöpe atıldığı öğrenildi. Durumla ilgili İlçe Seçim Kurulu soruşturma başlattı. Umurbey Mahallesi, muhtarı seçmek için 2 Haziran’da tekrar sandığa gidecek.

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