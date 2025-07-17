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İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İkinci el araç alımında sigorta devri uygulaması sona erdi. Artık araç alırken geçerli trafik sigortası şartı aranacak.

Yayın Tarihi: 17.07.2025 12:35
Güncelleme Tarihi: 17.07.2025 12:35
İkinci El Araç Alacaklar Dikkat! Yeni Sigorta Düzenlemesi Geldi

İkinci El Araç Piyasında Dönüşüm: Sigorta Düzenlemesi

İkinci el araç piyasasında dengeleri değiştiren önemli bir gelişme yaşandı. Anayasa Mahkemesi, 2024 sonu itibarıyla yürürlüğe girecek yeni kararlarla birlikte, milyonlarca alıcı ve satıcıyı doğrudan etkileyen 15 günlük sigorta devri dönemini sonlandırdı. Artık noter işlemleri için tek bir şart aranacak: Alınacak aracın geçerli bir trafik sigortası poliçesinin satış öncesinde yapılmış olması gerekecek.

Eski Sistemin Geçmiş Olması

Önceki düzenlemede, ikinci el araç alan sürücüler, aracın eski sahibinin trafik sigortasından 15 gün boyunca faydalanabiliyordu. Bu süre, alıcının kendi sigortasını yaptırması için bir anlamda bir “avans” sağlıyordu. Ancak Anayasa Mahkemesi, sigortasız araçların trafikte yarattığı riskler ve hak mağduriyetleri nedeniyle bu uygulamaya son verdi.

Yeni düzenlemeyle birlikte, noterler, devir işlemi sırasında söz konusu aracın alıcısı adına düzenlenmiş geçerli bir trafik sigortası poliçesi olmadan satış işlemini onaylamayacak.

Güvenli Bir Çözüm

Türkiye'nin ilk dijital sigorta platformu Sigortam.net'in CEO'su Ataman Kalkan, yeni düzenlemenin hem alıcıları hem de satıcıları koruyarak sektörde güven ortamı oluşturacağını vurguladı. Kalkan, “Anayasa Mahkemesi'nin bu kararı, sigortayı alım-satım sürecinin en kritik noktasına taşıdı. Eski sistemde yaşanan sorunlar yeni düzenleme ile ortadan kalkıyor. Satıcı sorumluluktan kurtulurken, alıcı sigortalı bir şekilde trafiğe çıkabilir,” ifadelerini kullandı.

Sigortam.net'ten Cazip Kampanya

Dijitalleşmenin kolaylıkları sayesinde, bir sigorta poliçesi yaptırmak artık dakikalar içinde tamamlanabiliyor. Ayrıca, Sigortam.net bu süreci daha cazip hale getiren kampanyalar sunmakta. Temmuz ayı boyunca, ikinci el trafik sigortası yaptıran müşterilere 750 TL'ye varan indirimler ve taksitli ödeme seçenekleri sunuluyor, böylece alıcıların yükü hafifliyor.

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