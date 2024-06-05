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İkinci el araç satışlarında Fast uygulamasına geçiliyor! 2 Milyon TL limit olacak

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası tarafından yapılan açıklamayla, ikinci el araç satışları olmak üzere farklı işlemlerde kullanılabilecek FAST servisi devreye girdi. Onay gerektiren ödemelerde Fast servisi devreye alınarak 2 Milyon TL’ye kadar limit kullanılacak.

Yayın Tarihi: 05.06.2024 10:22
Güncelleme Tarihi: 05.06.2024 10:22
İkinci el araç satışlarında Fast uygulamasına geçiliyor! 2 Milyon TL limit olacak

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, onay gerektiren ödeme işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Fast Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin devreye alınacağını paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu servisin ilk etapta ikinci el araç alım satım işlemlerinde kullanılacağını paylaştı. İşlemlerde taraflara güvence sağlaması adına ihtiyaç duyulan bu yeni yöntem sayesinde 31 Mayıs 2024 tarihinden itibaren vatandaşlar kontrollü şeklinde fast işlemlerini gerçekleştirebilecek.

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, onay gerektiren ödeme işlemlerine bir yenisini daha ekledi. Fast Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi’nin devreye alınacağını paylaşan Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası bu servisin ilk etapta ikinci el araç alım satım işl

2 Milyon TL’ye kadar limit

31 Mayıs 2024 tarihi itibariyle kullanıma açılmış olan Fast Güvenli Ödeme İşlemi Katman Servisi sayesinde, onay ya da tescil gerektirecek olan işlemlerde kontrollü bir ortam sağlanacak. Böylelikle, ödemeyi gönderecek olan kullanıcıya herhangi bir onay ya da tescil işlemi tamamlamadan bedel karşı tarafa aktarılmayacak. Yine aynı şekilde ödemeyi alacak olan kullanıcıya da onay tescil işlemi gerçekleştirildikten sonra bedel hesabına yatırılacak. Fast güvenli ödeme işlemi sayesinde 2 Milyon TL limitli işlemler güvenli şekilde gerçekleştirilebilecek.

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