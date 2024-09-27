İkinci Karabağ Savaşı Şehitleri Ankara'da Anıldı

2. Karabağ Savaşı Şehitlerine Saygı

Azerbaycan'ın Ankara'daki diplomatik temsilciliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç tarihi olan 27 Eylül münasebetiyle, "Şehitleri Anma Günü" etkinliği düzenledi.

Birlik ve Beraberlik Mesajı

Etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfı (TADİV) binasında "Karabağ Azerbaycan'dır" temasıyla gerçekleştirildi. Şehit ailelerinin katılımıyla zenginleşen etkinliğe, bürokratlar, sivil toplum temsilcileri, siyasi parti üyeleri ve askeri yetkililer katıldı.

Etkinlikteki Program

Saygı duruşunun ardından ulusal marşların okunması ve Kur'an-ı Kerim tilaveti yapılan etkinlikte, Karabağ'ın tarihine ilişkin bilgilendirici bir video gösterimi yapıldı.

Büyükelçi'nin Mesajı

Etkinlikte bir konuşma yapan Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçisi Reşad Memmedov, savaşta şehit düşen askerler için rahmet diledi. Memmedov, bu kahramanların özverisinin artık eğitim müfredatında yer aldığını vurguladı.

Prof. Dr. Aygün Attar'ın Katkısı

Cumhurbaşkanlığı Güvenlik ve Dış Politikalar Kurulu Üyesi, TADİV Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Aygün Attar, konuşmasında savaş sonrasında kazanılan topraklarla ilgili değerli bilgiler paylaştı.

Azerbaycan Kültür Merkezi'nden Açıklamalar

Azerbaycan Kültür Merkezi Müdürü Samir Abbasov, bu savaşta sergilenen kahramanlıkların gelecek nesillere anlatılmasının önemine dikkat çekti. Abbasov, "milli kahramanlarımız" olarak nitelendirilen Azerbaycan askerlerinin yaptığı fedakarlıkların unutulmaması gerektiğini belirtti.

Şiir Kitabı ve Serginin Tanıtımı

Etkinlikte, Karabağ'da şehit düşen askerler için yazılan bir şiir kitabı tanıtıldı. Ayrıca savaş anılarını yansıtan fotoğraflardan oluşan bir sergi de katılımcılara sunuldu.

2020 yılında gerçekleşen 2. Karabağ Savaşı'nda toplam 2.908 Azerbaycan askeri şehit olmuş olup, 27 Eylül tarihi "Şehitleri Anma Günü" olarak kabul edilmiştir.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.

Azerbaycan'ın Ankara Büyükelçiliği, 2. Karabağ Savaşı'nın başlangıç günü olan 27 Eylül dolayısıyla başkentte "Şehitleri Anma Günü" düzenlendi. "Karabağ Azerbaycan'dır" mottosuyla düzenlenen etkinlik, Türkiye Azerbaycan Dostluk İşbirliği ve Dayanışma Vakfında (TADİV) yapıldı.