Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım

Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın sağlık durumu, kolon kanseri tedavisi sürecinde gelişen komplikasyonlar nedeniyle ciddiyetini koruyor. Başkan Durbay, 10 gündür Manisa Şehir Hastanesi Yoğun Bakım Ünitesinde tedavi görüyor.

Durum ve Tedavi Süreci

Manisa’nın ilk kadın belediye başkanı seçilen ve 37 yaşındaki Başkan Gülşah Durbay için, 1 Aralık günü kan değerlerindeki düşüş sonrası yoğun bakım tedavisi başlatılmış; geçtiğimiz günlerde kendisine çoklu organ yetmezliği tanısı konulmuştu.

Hastane Açıklaması

Başkan Durbay’ın sağlık durumu hakkında Manisa Şehir Hastanesi Başhekimi Uzm. Dr. Serkan Saka tarafından yazılı bir açıklama yapıldı.

"Şehzadeler Belediye Başkanı Gülşah Durbay’ın durumu ciddiyetini korumakta olup, önceki açıklamamızdan bu yana herhangi bir değişiklik bulunmamaktadır. Tedavisi yoğun bakım şartlarında sürdürülmektedir. Gelişmeler oldukça kamuoyu bilgilendirilecektir."

