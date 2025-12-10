DOLAR
Başkan Umut Yılmaz Şehitkamil Gençleriyle Buluştu

Umut Yılmaz, 'Gençlik ile Cumhuriyet, Umut ile Gelecek' programı kapsamında iki meslek lisesini ziyaret ederek gençlere eğitim ve kişisel gelişim desteği sözü verdi.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:58
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:58
"Gençlik ile Cumhuriyet, Umut ile Gelecek" kapsamında okul ziyaretleri

Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz, "Gençlik ile Cumhuriyet, Umut ile Gelecek" programı çerçevesinde Gaziantep Ticaret Odası Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ali Topçuoğlu Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileriyle bir araya geldi. Ziyaretlerde Yılmaz, gençlerin eğitim ve kişisel gelişim alanlarında ihtiyaç duydukları desteği sunmaya devam edeceklerini vurguladı.

İlçenin farklı noktalarında düzenlenen buluşmalarda öğrencilerle sohbet eden Yılmaz, talepleri dinleyerek gençlerin eğitimden sosyal yaşama, kültür-sanattan spora kadar her alanda yanında olduklarını belirtti. Öğrenciler ziyaretleri coşkulu bir ilgiyle karşıladı.

Yılmaz, okul idarecileri ve öğretmenlerle yaptığı görüşmelerde eğitim ortamının güçlendirilmesine yönelik ortak projeleri istişare etti. Belediye olarak gençliğin gelişimine katkı sağlayacak projeleri büyüttüklerini ve önümüzdeki süreçte daha fazla gence ulaşmayı hedeflediklerini söyledi.

Her bir gencimizin enerjisi, vizyonu ve hayalleri bizim yolumuzu aydınlatıyor. Gittiğimiz her okulda, her buluşmada onların heyecanını görmek bizi daha güçlü projeler üretmeye teşvik ediyor. Bugün yalnızca sorunları konuşmadık; birlikte yeni hedefler belirledik, geleceğe dair umutlarımızı paylaştık. Bugün gençlerle yan yanaysak, yarın daha güçlü bir Türkiye ve daha mutlu bir Şehitkamil var demektir. Onların her zaman yanında olacağız. İhtiyaç duydukları her konuda desteğimizi artırarak sürdüreceğiz. Çünkü gençler geleceğimizin teminatı, umudun kaynağıdır

Yılmaz, ziyaretlerin gençlik politikalarının önemli bir parçası olduğunu belirterek, gençlerin kendini geliştirebildiği, fırsat eşitliğine sahip bir model oluşturmak için kararlılıkla çalışmaya devam edeceklerini kaydetti.

