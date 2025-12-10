DOLAR
42,6 -0,03%
EURO
49,61 -0,09%
ALTIN
5.746,76 0,3%
BITCOIN
3.926.059,31 0,94%

Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü

Düzce Üniversitesi Sigortacılık öğrencileri, DTSO ve sektör temsilcileriyle staj imkanları ve 7+1 uygulamasını ele aldı.

Yayın Tarihi: 10.12.2025 14:56
Güncelleme Tarihi: 10.12.2025 14:56
Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü

Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 4. sınıf öğrencilerinin staj yeri bulmaları ve daha verimli staj olanakları üzerinde istişare etti.

Katılımcılar

Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Öznur Bozkurt, 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, komite üyeleri ve Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri katıldı.

Görüşmeler ve Taahhütler

DTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, yıl içinde Düzce Üniversitesi ile birçok başarılı projeye imza attıklarını belirtti. İşyerinde bir gün gibi sektör-öğrenci buluşmalarıyla öğrencilerin sahada daha fazla yer almasını sağladıklarını vurgulayan Muradoğlu, bu toplantı vesilesiyle Düzce’de staj yapmak isteyen öğrencileri üye acentelere stajyer olarak yerleştireceklerini söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sigortacılık mesleğinin ciddiyetine dikkat çekerek sektörün her geçen gün büyüdüğünü aktardı. Öğrencilere yalnızca kamu atamalarını değil, sigortacılık sektöründe kariyer fırsatlarını da değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bıyık ayrıca, sanayi‑üniversite iş birliği kapsamında yakın paydaşları olan Prof. Dr. Nedim Sözbir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite olarak işyerinde eğitim konusuna büyük önem verdiklerini belirtti. 7+1 sistemi'nin sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teorik bilgiyle saha uygulamalarının uyum sağlaması açısından kritik olduğunu vurgulayan Sözbir, sanayi‑üniversite iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini ve DTSO ile ortak projeler geliştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinliğin Kapanışı

Etkinlik, DÜ Sigortacılık Topluluğu Başkanı Yasin Aktekin'in değerlendirmeleri, soru‑cevap bölümü ve toplantı konularına ilişkin yapılan yorumlarla sona erdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) ORGANİZASYONUYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL...

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) ORGANİZASYONUYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YERİ BULMALARI VE VERİMLİ STAJ İMKANLARIYLA İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNDULAR.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) ORGANİZASYONUYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL...

İLGİLİ HABERLER

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Buldan'da Seyir Halindeki Otomobil Alev Aldı
2
Gülşah Durbay’ın Sağlığı Ciddiyetini Koruyor - Manisa Şehir Hastanesi’nde Yoğun Bakım
3
Kahramanmaraş'ta Yoğun Sis: Görüş 30 Metreye Düştü
4
Korkuteli'nde Ev Yangını: Çomaklı Mahallesi'nde Konut Kullanılamaz Hale Geldi
5
Hacılar-Erciyes-Develi Bağlantı Yolu Hızla İlerliyor
6
Alaplı'da Gıda Denetimleri Artırıldı: 20 İşletmeye Ceza
7
Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti

Emlak Müzayede Başlıyor: 11-12 Aralık 2025'te 45 İlde, 340 Lot

10 Aralık 2025: Bugün Maç Var mı? Kesintisiz Maç Listesi ve Yayın Kanalları

FED'in Aralık 2025 Faiz Kararı İçin Son Saatler: İndirim Geliyor mu?

VakıfBank’tan Yılbaşına Özel: 3 Ay Ödemesiz Kredi, İlk Taksit Şubat 2026

Vatandaşlık Maaşı (GETAD) Geliyor: Pilot 2026, Genel 2027

Öğrencilere ÖTV'siz Cihaz: 9.500 TL Sınırı Kalkıyor

Son Gün 1 Ocak: Tapu Başvurusu Yapmayanlar 3 Kat Harç Ödeyecek

MEB Açıkladı: 1. Dönem 2. Ortak Sınav Tarihleri 2025

Vatandaşlık Maaşı: 20 Bin TL'ye Kadar Gelir Garantisi Açıklandı

MGM Kar Haritasını Açıkladı: Hangi İllerde Kar Var, İstanbul'a Ne Zaman Yağacak?

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı