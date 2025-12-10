Düzce'de Sigortacılık Öğrencileri DTSO ile Staj İmkanlarını Görüştü

DÜZCE(İHA) – Düzce Ticaret ve Sanayi Odası (DTSO) organizasyonuyla Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik Bölümü öğrencileri, sektör temsilcileriyle bir araya gelerek 4. sınıf öğrencilerinin staj yeri bulmaları ve daha verimli staj olanakları üzerinde istişare etti.

Katılımcılar

Toplantıya Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Hizmetler Bölümü Öğretim Görevlisi Prof. Öznur Bozkurt, 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, komite üyeleri ve Düzce Üniversitesi Sigortacılık ve Sosyal Güvenlik bölümü öğrencileri katıldı.

Görüşmeler ve Taahhütler

DTSO 9. Meslek Komitesi Başkanı Özgür Muradoğlu, yıl içinde Düzce Üniversitesi ile birçok başarılı projeye imza attıklarını belirtti. İşyerinde bir gün gibi sektör-öğrenci buluşmalarıyla öğrencilerin sahada daha fazla yer almasını sağladıklarını vurgulayan Muradoğlu, bu toplantı vesilesiyle Düzce’de staj yapmak isteyen öğrencileri üye acentelere stajyer olarak yerleştireceklerini söyledi.

DTSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdoğan Bıyık, sigortacılık mesleğinin ciddiyetine dikkat çekerek sektörün her geçen gün büyüdüğünü aktardı. Öğrencilere yalnızca kamu atamalarını değil, sigortacılık sektöründe kariyer fırsatlarını da değerlendirmeleri tavsiyesinde bulundu. Bıyık ayrıca, sanayi‑üniversite iş birliği kapsamında yakın paydaşları olan Prof. Dr. Nedim Sözbir'e katkılarından dolayı teşekkür etti.

Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nedim Sözbir, üniversite olarak işyerinde eğitim konusuna büyük önem verdiklerini belirtti. 7+1 sistemi'nin sektör ihtiyaçlarının belirlenmesi ve teorik bilgiyle saha uygulamalarının uyum sağlaması açısından kritik olduğunu vurgulayan Sözbir, sanayi‑üniversite iş birliğini desteklemeye devam edeceklerini ve DTSO ile ortak projeler geliştirmekten memnuniyet duyduklarını ifade etti.

Etkinliğin Kapanışı

Etkinlik, DÜ Sigortacılık Topluluğu Başkanı Yasin Aktekin'in değerlendirmeleri, soru‑cevap bölümü ve toplantı konularına ilişkin yapılan yorumlarla sona erdi.

DÜZCE TİCARET VE SANAYİ ODASI (DTSO) ORGANİZASYONUYLA DÜZCE ÜNİVERSİTESİ SİGORTACILIK VE SOSYAL GÜVENLİK BÖLÜMÜNDE EĞİTİM GÖREN ÖĞRENCİLER, SEKTÖR TEMSİLCİLERİYLE BİR ARAYA GELEREK 4. SINIF ÖĞRENCİLERİNİN STAJ YERİ BULMALARI VE VERİMLİ STAJ İMKANLARIYLA İLGİLİ İSTİŞARELERDE BULUNDULAR.