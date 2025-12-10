Araban'da KYK Öğrencilerinden Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesi Ziyareti

Araban'da Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. Türbesine Ziyaret

Gaziantep’in Araban ilçesi Gençlik Merkezi personelleri, KYK öğrenci yurdu öğrencileriyle birlikte Araban’da yer alan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. türbesini ziyaret etti. Ziyaret sırasında öğrenciler türbe hakkında bilgilendirildi.

Türbenin Konumu ve Ziyaret Geleneği

Türbe, Araban ilçesine hakim tepe üzerinde, Kırsal Ziyaret Mahallesi sınırlarında bulunuyor. Bölge ve ilçe halkı tarafından sıkça ziyaret edilen türbede, adakların etleriyle bulgurlu ziyaret aşı pişirilip çevredeki vatandaşlara dağıtıldığı ifade edildi.

Ziya Koyuncu, Araban Gençlik Merkezi İlçe Müdürü olarak ziyaretle ilgili şu bilgileri paylaştı: ‘Araban ilçesine hakim tepe üzerinde bulunan, bölge ve ilçe halkı tarafından sıklıkla ziyaret edilip kesilen adakların etleriyle bulgurlu ziyaret aşı pişirilip çevredeki vatandaşlara dağıtıldığı, İslam Peygamberi Hazreti Muhammed’in sahabelerinden olan ve hayattayken cennetlikle müjdelenen on sahabeden birisi olan Sa’d Bin Ebu Vakkas Hz. makamının bulunduğu türbeyi Araban İlçesi Gençlik Merkezi Müdürlüğü personelleriyle birlikte ziyaret ettiklerini ifade etti.’

Koyuncu, ziyaretin öğrencilere sağladığı katkıya değinerek şunları ekledi: ‘Rivayetlere göre Sa’d Bin Ebu Vakkas, İslam tarihinde okçulukta gösterdiği üstün başarıyla bilinir. Araban ilçesine hakim tepe üzerinde konaklayan İslam ordusuna, isabetli ve rüzgarla bütünleşen ok atışlarıyla moral verdiği, savaşın seyrini değiştiren önemli bir rol üstlendiği anlatılır. Bu nedenle kendisi halk arasında ‘Okçuların Piri’ olarak anılır ve bugün bu tepe; hem o ustalığın izlerini hem de bölgenin manevi atmosferini hissettiren önemli bir ziyaret noktasıdır. Bu ziyaret, öğrencilerimizin tarihi şahsiyetleri yerinde tanımasına; kültürel mirasa ve manevi değerlere karşı daha güçlü bir farkındalık kazanmasına katkı sağlamıştır.’

