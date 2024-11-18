İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu Almanya'da Yapıldı

İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu Almanya'da Gerçekleştirildi

Milli Savunma Bakanlığı (MSB), İkinci NATO Hava Kuvvetleri Komutanları Sempozyumu'nun Almanya'da düzenlendiğini duyurdu. Sempozyum, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı'nın ev sahipliğinde 15 Kasım'da Ramstein-Miesenbach’ta gerçekleşti.

Türkiye'yi Hava Kuvvetleri Komutanı Temsil Etti

MSB, Türkiye'yi temsil eden Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Ziya Cemal Kadıoğlu’nun sempozyuma katıldığını bildirdi. Sempozyumun ardından Orgeneral Kadıoğlu, NATO Müttefik Hava Kuvveti Komutanlığı Kurmay Başkanı Plan Yardımcısı Hava Pilot Tuğgeneral Mehmet Serkan Dan’ı ziyaret etti.

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