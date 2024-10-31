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İkinci Perdenin Başı: Tiyatroda Empati ve Sistem Eleştirisi

İBB Şehir Tiyatroları’nın yeni oyunu 'İkinci Perdenin Başı' izleyicilerle buluştu. Yönetmen Alp Tuğhan Taş, iyilik ve kötülük arasındaki dengeyi sorguluyor.

Yayın Tarihi: 31.10.2024 10:36
Güncelleme Tarihi: 31.10.2024 10:45
İkinci Perdenin Başı: Tiyatroda Empati ve Sistem Eleştirisi

İBB Şehir Tiyatroları’nın Yeni Oyunu: İkinci Perdenin Başı

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları, senarist ve yönetmen Alp Tuğhan Taş'ın imzasını taşıyan yeni oyun, "İkinci Perdenin Başı", Müze Gazhane Meydan Sahne'de sahnelendi. Oyun, genç ve umutsuz bir aktör olan Muhsin'in, ünlü yönetmen Afet'in düzenlediği oyuncu seçmelerine katılma çabasını anlatıyor.

Yönetmen Alp Tuğhan Taş'ın Açıklamaları

Alp Tuğhan Taş, oyunun izleyicileri hissettirmeyi hedeflediğini belirtti ve şunları ekledi:

"Alışılmış tiyatro başlangıcından farklı bir şekilde başladık. Gençlerin sıklıkla yaşadığı sıkıntılar üzerine bir mesaj aktarmak istedik. Hayatlarına dair şikayet etmek yerine, harekete geçmeleri gerektiğini vurguluyoruz."

İzleyicilerin Empati Kurmaları Amaçlanıyor

Taş, amaçlarının izleyicilerin iyilik ve kötülük kavramlarını sorgulamalarını sağlamak olduğunu ifade etti:

"İyi ve kötü arasındaki çizgi çok net değil. Birine iyi gelen bir şey, diğerine kötü olabilir. Bu duyguları oyun aracılığıyla seyirciye açmayı hedefliyoruz."

Ebru Üstüntaş'tan Perspektif

Oyunda yer alan Ebru Üstüntaş, oyunun yalnızca bir oyuncunun mücadele ettiği zorlukları değil, herkesin iş hayatında karşılaşabileceği durumları vurguladığını belirtirken, "Sistemi eleştiriyoruz ve bu zorluklarla nasıl başa çıkabileceğimize dair sorular soruyoruz"

Müzik ve Senaryo Üzerine Yorumlar

Şan Üstüntaş, oyunun müziklerini üstlenerek, senaryonun derinliğine dikkat çekti:

"Karakterlerin davet ettiği bilinmezlik ve empati, izleyiciye daha gerçekçi bir deneyim sunuyor."

İkinci Perdenin Başı, Genç Günler Projesi kapsamında sahnelenecek ve 2 Kasım’a kadar tiyatroseverlerle buluşacak.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının hazırladığı, Alp Tuğhan Taş'ın...

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatrolarının hazırladığı, Alp Tuğhan Taş'ın senaryosunu ve yönetmenliğini üstlendiği "İkinci Perdenin Başı" adlı yeni tiyatro oyun, Müze Gazhane Meydan Sahne'de izleyicilerle buluştu.

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