İklim Değişikliği Risklerini Öngörmede Akıllı Verilerin Rolü Artıyor

Akıllı Verilerle İklim Değişikliği Riskleri Yönetiliyor

Mikroiklim uzmanı Güven Fidan, iklim değişikliği kaynaklı aşırı hava olaylarının risklerini minimize etmek için akıllı veriler ürettiklerini açıkladı. Bu verilerin, sigorta şirketleri, bankalar ve yatırımcılar tarafından kullanılmasının yatırım alanlarındaki sel gibi riskleri takip etmede önemli olduğunu söyledi.

Finansal Raporlamanın Önemi

Fidan, sektörlerin iklim değişikliğinin etkilerini yönetebilmesi için etkin finansal raporlama süreçlerine sahip olmasının yanı sıra, hasar durumunda sigorta şirketlerinin maliyetlerini azaltmaları için risk analizi ve yönetiminin büyük önem taşıdığını belirtti.

Mikroiklim Değişikliklerinin Sektörler Üzerindeki Etkisi

Alkazar'ın kurucusu Fidan, son 20 yıl içinde iklim değişikliğinin etkilerinin daha belirgin hale geldiğini ve çoğu zaman bu değişimin göz ardı edilerek yapılan yapılaşmalar ile yatırımların sorumlu olduğunu vurguladı. Ülkeler için en kritik konulardan birinin büyük varlık yatırımları olduğuna dikkat çekti.

Akıllı Verilerin Kullanımı

Fidan, iklim değişikliği sonuçlarının sektörler bazında azaltılması amacıyla bankalar, sigorta ve yatırımcılarla ortaklıklar kurduklarını ifade ederek, bu verileri kullanarak risklerini değerlendirme süreçlerinin hızlandığını belirtti.

Sigorta Şirketlerine Taşıdığı Avantajlar

Fidan, sağladıkları veriler sayesinde sigorta şirketlerinin 300 milyon lira tasarruf sağladığını belirtirken, sigorta şirketlerinin haritalar üzerinde risk skorlarını belirleyerek poliçe süreçlerinde daha bilinçli kararlar almasını sağladıklarını söyledi.

Bankaların ise kredi streslerini takip etmek için güncel ve doğrulanmış akut ile kronik risk verilerine ulaşabildiğini, yatırımcıların da iklim değişikliğinin yarattığı problemlerle ilgili gelecekteki riskleri öngörebildiklerini vurguladı.

Gelecek Projeleri

Fidan, Enerji Piyasası Düzenleme Kurumu ve Elektrik Dağıtım Hizmetleri Derneği koordinatörlüğünde, İTÜ ARI Teknokent işbirliğinde yürütülen projelerle elektrik dağıtım şirketleri için iklim değişikliği etkilerini araştırdıklarını sözlerine ekledi.