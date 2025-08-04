İklim Değişikliği: Su ve Gıda Krizi Artık Kapıda Değil!

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, iklim değişikliğinin yarattığı sorunlar hakkında uyarılarda bulunarak, Türkiye’nin geleceğini sürdürülebilir hale getirmenin bir zorunluluk olduğunu vurguladı. “Artık kriz kapımızda değil, evden içeri girdi. Bu krize dur diyebilmek için herkesin harekete geçmesi gerekiyor.” dedi.

İklim Değişikliğinin Etkileri Artıyor

Demir, gazetecilere yaptığı açıklamada, küresel iklim değişikliği nedeniyle yağış rejimindeki değişimlerin ve sıcaklık farklılıklarının su ve gıda erişimine ciddi sorunlar yarattığını belirtti. Bu durumun doğal afetleri tetiklediği ve tarım sektörünü olumsuz yönde etkilediğine dikkat çekti.

Su Krizi Tehlikesi

Türkiye’nin su kaynaklarındaki ciddi azalmaların altını çizen Demir, son aylarda birçok yerde su kesintilerine gidildiğini ifade ederek, “Önümüzdeki iki ayda benzer iklim olayları yaşayacağımızı düşünüyoruz. Bu süreçte birçok büyükşehirde su krizi riski artarak devam ediyor.” dedi.

Gündelik Su Tüketiminin Gerçekleri

İstanbul'da kişi başı günlük su tüketiminin 200 litre, İzmir'de 220 litre ve Ankara'da 246 litreye ulaştığını kaydeden Demir, Türkiye ortalamasının ise 130 litre civarında olduğunu vurguladı. “Bu metropollerdeki yüksek rakamlar, su israfının boyutunu gösteriyor.” şeklinde konuştu.

Gıda Güvenliğine Yönelik Uyarılar

Son altı ayda Türkiye’nin çeşitli doğal afetlerle karşılaştığını söyleyen Demir, özellikle meyve ve tahıl ürünlerinde ciddi verim kayıplarının yaşandığını belirtti. “Bu kayıplar gelecekte de etkisini sürdürecek.” diyerek, gıda güvenliğinin sağlanması adına uluslararası işbirlikleri kurulması gerektiğini vurguladı.

Herkese Düşen Görevler Var

Demir, vatandaşların su israfını önlemek için gerekli tedbirleri alması gerektiğini ifade ederek, “Gelecek nesillere yaşanabilir bir dünya bırakmak için acil önlemlere ihtiyaç var. Hepimize düşen görevler var.” dedi.

Birlikte Çözüm Üretmeliyiz

Son olarak, Demir, “Tahrip ettiğimiz doğamızı ya onaracağız ya da yok olacağız.” sözleriyle önemli bir mesaj verdi. “Küçük adımların büyük değişimlere yol açabileceğini unutmadan, daha sürdürülebilir bir gelecek için her birey üzerine düşeni yapmalıdır.” dedi.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, etkisini arttıran küresel iklim değişimi sonucunda yağış rejiminde yaşanan değişimlerin, sıcaklık farklılıkları ile gıda ve suya ulaşımda ciddi sorunlar oluşturmaya başladığını belirtti. Demir, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi (OMÜ) Ziraat Fakültesi Tarımsal Yapılar ve Sulama Bölümü Başkanı Prof. Dr. Yusuf Demir, etkisini arttıran küresel iklim değişimi sonucunda yağış rejiminde yaşanan değişimlerin, sıcaklık farklılıkları ile gıda ve suya ulaşımda ciddi sorunlar oluşturmaya başladığını belirtti. Demir, konuya ilişkin gazetecilere açıklamalarda bulundu.