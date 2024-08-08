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İklim Değişikliğiyle Mücadelede Su Hasadı Yöntemleri: Hilal ve Baklava Setleri

İzmir’de uygulanan hilal ve baklava setleriyle ağaçlandırma projesi, su hasadı yöntemlerinin başarısını gözler önüne seriyor.

Yayın Tarihi: 08.08.2024 11:36
Güncelleme Tarihi: 08.08.2024 11:52
İklim Değişikliğiyle Mücadelede Su Hasadı Yöntemleri: Hilal ve Baklava Setleri

Su Hasadı Yöntemleri ile Ağaçlandırma Projesi

İzmir, iklim değişikliğinin etkilerini azaltmak amacıyla başlatılan ağaçlandırma projesinde, hilal ve baklava şeklindeki su hasadı setleri ile önemli başarılar elde etti.

Projenin Amacı ve Yöntemleri

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi (İKÇÜ) Orman Fakültesi ve İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ortaklığıyla gerçekleştirilen proje, kuraklık durumlarına uyum sağlamayı hedefliyor. 40 dönümlük arazide saçlı meşe, yalancı akasya ve fıstık çamı fidanları dikilirken, su hasadı yöntemleri uygulandı.

Başarı Oranları

Bir yıl sonunda geleneksel sulama ile yetiştirilen fidanların %40'ı tutarken, su hasadı yapılan alanlarda bu oran %80'e ulaştı. Prof. Dr. Derya Eşen, bu yenilikçi yöntemlerin normale göre %65 daha fazla su tuttuğunu vurguladı. Bu da fidanların yaşam oranları ve büyüme performansları üzerinde büyük bir etki yarattı.

Gelecek Perspektifi

Prof. Dr. Eşen, “Su hasadı yöntemleri ile iki katına varan çap ve boy büyümesi elde ettik,” dedi. Ayrıca bu sistemlerin şehirlerde sel ve taşkınları önlemede ve yeşil alanların artırılmasında da kullanılabileceğini dile getirdi.Sonuç olarak, hilal ve baklava setleri, iklim değişikliği ile mücadelede büyük bir umut sunmaktadır.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki...

İzmir'de kuraklığın etkilerini azaltmak amacıyla araziye açılan hilal ve baklava şeklindeki setlerle su hasadı yapılarak gerçekleştirilen fidan üretimi, olumlu sonuçlandı.

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