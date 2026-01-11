Vali Mehmet Fatih Çiçekli'ye Karaman'da Duygusal Uğurlama — Ardahan Ataması

Ardahan Valiliği'ne atanan Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da düzenlenen uğurlama töreninde yüzlerce vatandaşla vedalaştı; duygusal anlar yaşandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:41
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 17:09
Son yayımlanan Valiler Kararnamesi ile Ardahan Valiliği görevine atanan Mehmet Fatih Çiçekli, Karaman'da düzenlenen uğurlama töreninin ardından kente veda etti. Valilik binası önünde ve valilik makamında gerçekleşen törene yüzlerce vatandaş katıldı; törende duygusal anlar öne çıktı.

Valilik makamında il protokolü ve kendisini uğurlamaya gelenlerle bir süre sohbet eden Çiçekli, helallik alarak kentten ayrıldı. Törende, 9 yaşındaki Ömer Efe isimli çocuğun üzerinde Vali amca lütfen gitme Karaman’dan yazılı pankartı Çiçekli'ye vermesi salonda yoğun duygusallık yarattı.

Hepinizi Allah’a emanet ediyorum

Uğurlama sırasında konuşma yapan Vali Çiçekli, meslek hayatında nerede olduğundan çok ne yaptığına önem verdiğini vurguladı. Karaman için yapılan çalışmalardan ve kentin potansiyelinden övgüyle söz eden Çiçekli, "Hepinizi Allah’a emanet ediyorum" diyerek duygu dolu bir veda mesajı paylaştı. Görev süresince başlatılan ve tamamlanan projelerin önemine değinen valinin, vatandaşların kendilerine güveninin bu hizmetleri değerli kıldığına ilişkin sözleri dikkat çekti.

Konuşmanın ardından Çiçekli, kendisini uğurlamaya gelenlerle tek tek fotoğraf çektirdi; samimi görüntülerin oluştuğu törende birçok kişi duygusal anlar yaşadı. Vali Mehmet Fatih Çiçekli, eşi Esengül Korkmaz Çiçekli ile birlikte, bisiklet takımlarının da katıldığı konvoy eşliğinde alkışlarla Karaman'dan uğurlandı. Valilik binası önünde toplanan kalabalık uzun süre el sallayarak sevgi ve dualarla Çiçekli'yi yeni görev yerine yolcu etti.

Uğurlama törenine AK Parti Karaman Milletvekili Selman Oğuzhan Eser, KMÜ Rektörü Mehmet Gavgalı, AK Parti Karaman İl Başkanı Murat Öztürk, daire müdürleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı.

