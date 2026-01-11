Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 Ton Aİ-92 Benzin Sevkiyatı

Bilajari istasyonundan yola çıkan 18 vagonluk trenle 979 ton Aİ-92 benzin Gürcistan üzerinden Ermenistan'a sevk edildi; önceki teslimatlar açıklandı.

Yayın Tarihi: 11.01.2026 16:37
Güncelleme Tarihi: 11.01.2026 16:37
Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 Ton Aİ-92 Benzin Sevkiyatı

Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 Ton Aİ-92 Benzin Sevkiyatı

Sevkiyat ve rota

Azerbaycan’ın başkenti Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 markalı benzin taşıyan 18 vagonluk tren, Ermenistan’a doğru yola çıktı.

Konuya ilişkin verilen bilgilere göre, söz konusu benzin Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistana ulaştırılacak.

Önceki sevkiyatlar

9 Ocak 2026 tarihinde Azerbaycan’dan Ermenistan’a bin 742 ton Aİ-95 marka benzin ve 956 ton dizel olmak üzere toplam 48 adet vagonda 2 bin 698 ton yakıt sevk edildi.

Ayrıca, 18 Aralık 2025 tarihinde de Ermenistan’a Azerbaycan’dan bin 220 ton Aİ-95 tipi benzin gönderilmişti.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BİLAJARİ İSTASYONUNDAN 979 TON Aİ-92 MARKALI BENZİN TAŞIYAN 18 VAGONLUK...

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BİLAJARİ İSTASYONUNDAN 979 TON Aİ-92 MARKALI BENZİN TAŞIYAN 18 VAGONLUK TREN, ERMENİSTAN'A DOĞRU YOLA ÇIKTI.

AZERBAYCAN’IN BAŞKENTİ BİLAJARİ İSTASYONUNDAN 979 TON Aİ-92 MARKALI BENZİN TAŞIYAN 18 VAGONLUK...

Yazar
EDİTÖR

Sinan Bekiroğlu

6 yıllık deneyimli "Shift Şefi". Gece vardiyasında sitenin manşet yönetiminden sorumludur. Olası bir deprem, kaza veya ani gelişmede tüm ekibi koordine edene kadar gemiyi yüzdürür.

İLGİLİ HABERLER

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 Ton Aİ-92 Benzin Sevkiyatı
2
TBMM Engelli Bireylerin Sorunlarını Araştırma Komisyonu Kayseri’de Toplandı
3
Vali Mehmet Fatih Çiçekli'ye Karaman'da Duygusal Uğurlama — Ardahan Ataması
4
Büyükkılıç Erciyes’te Kayakseverlerle Buluştu
5
Uludağ’da Kar Kalınlığı 60 Santimetreyi Aştı
6
Semih Özmeriç 5. Kez Güven Tazeledi — AYESOB Başkanlığına Adaylığını Açıkladı
7
İHA Muhabiri Murat Çelik'e 'Yılın Yaşam Haberi' Ödülü — Amasya

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları