Azerbaycan'dan Ermenistan'a 979 Ton Aİ-92 Benzin Sevkiyatı

Sevkiyat ve rota

Azerbaycan’ın başkenti Bilajari istasyonundan 979 ton Aİ-92 markalı benzin taşıyan 18 vagonluk tren, Ermenistan’a doğru yola çıktı.

Konuya ilişkin verilen bilgilere göre, söz konusu benzin Gürcistan üzerinden transit geçiş yaparak Ermenistana ulaştırılacak.

Önceki sevkiyatlar

9 Ocak 2026 tarihinde Azerbaycan’dan Ermenistan’a bin 742 ton Aİ-95 marka benzin ve 956 ton dizel olmak üzere toplam 48 adet vagonda 2 bin 698 ton yakıt sevk edildi.

Ayrıca, 18 Aralık 2025 tarihinde de Ermenistan’a Azerbaycan’dan bin 220 ton Aİ-95 tipi benzin gönderilmişti.

