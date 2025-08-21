İl Yaşlılık Çalıştayı Tamamlandı: 78 İlde 2. Yaşlılık Şurası İçin Adım

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Ankara'da düzenlenen İl Yaşlılık Çalıştayı'nda, Ankara, Kastamonu, Tekirdağ, Düzce, Iğdır ve Eskişehir ile birlikte toplamda 78 ilde çalıştayların tamamlandığını açıkladı.

Çalıştayın amacı ve kapsamı

Bakanlığa bağlı 75. Yıl Huzurevi, Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nde gerçekleştirilen çalıştay, yaşlıların ihtiyaçlarının belirlenmesi ve yaşam kalitelerinin artırılmasına yönelik politikaların görüşüleceği 2. Yaşlılık Şurası hazırlıkları kapsamında yapıldı. Çalıştaya, Bakan Yardımcısı Madak ile birlikte Vali Yardımcısı Cihangir Güler ve alanında uzman kamu görevlileri katıldı.

Madak'ın değerlendirmesi

Madak, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın takdirleriyle, 2025'in "Aile Yılı" ilan edildiğini hatırlatarak, bunun yaşlılık politikalarının geliştirilmesi kararını beraberinde getirdiğini söyledi.

Madak, çalıştayların ve saha araştırmasının şura gündemini şekillendireceğini belirterek amaçlarını şu sözlerle özetledi:

"Bu süreci, 2. Yaşlılık Şurası'nın en önemli adımlarından biri olarak görüyoruz."

"Yaş almış büyüklerimizin doğrudan temsil edilmesine hassasiyet gösteriyoruz. Kıymetli büyüklerimizi daha yakından tanımak, beklentilerini ve ihtiyaçlarını öğrenmek amacıyla yaşlı saha araştırmasını geniş bir katılımla hayata geçiriyoruz. Bugün Ankara, Kastamonu, Tekirdağ, Düzce, Iğdır ve Eskişehir ile birlikte toplamda 78 ilimizdeki çalıştaylarımızı tamamlamış oluyoruz. Bu süreci, 2. Yaşlılık Şurası'nın en önemli adımlarından biri olarak görüyoruz. Ulu çınarlarımız için attığımız her adım, sadece onların hayatına değil, aynı zamanda ailelerimize ve toplumumuzun geleceğine de katkı sunacaktır."

Vali Yardımcısı Güler'in mesajı

Ankara Vali Yardımcısı Cihangir Güler ise yaşlıların milletin hafızası olduğunu vurguladı. Güler, devletin yaşlıların sağlık, bakım, güvenlik ve sosyal hayata katılımlarını artırmak için projeler yürüttüğünü belirtti ve çalıştayı önemli bir adım olarak nitelendirdi.

Güler'in vurguladığı ifade şöyle:

"Yaşlılığa yapılan yatırım, aslında hepimizin geleceğine yapılan bir yatırımdır. Bugün büyüklerimizin karşılaştığı her güçlüğü çözmek, yarının yaşlı bireyleri olacak bizlerin de hayatını kolaylaştıracaktır."

Çalıştayın öncelikleri

Aile ve Sosyal Hizmetler Ankara İl Müdürü Cüneyd Özdemir, çalıştayın yaşlıların yaşam kalitesini desteklemeyi ve sosyal hayata daha etkin katılımlarını sağlamayı hedeflediğini bildirdi. Özdemir, çalıştayda yaşlılık dönemi sorunları ve çözüm önerilerinin yanı sıra kültürel süreklilik, kuşaklar arası dayanışma ve toplumsal bağların da ele alınacağını kaydetti.

Kapanış

Konuşmaların ardından, Bakan Yardımcısı Sevim Sayım Madak, Vali Yardımcısı Cihangir Güler ve katılımcılar birlikte aile fotoğrafı çektirdi.

