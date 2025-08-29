Ilan Weiss'in Cenazesi Gazze'de Bulundu — İsrail Ordusu Açıkladı

İsrail Ordusu Gazze'de Cenaze Buldu

İsrail ordusu, 7 Ekim 2023'te öldürülen bir İsrailli esirin cenazesinin Gazze Şeridi'nde bulunarak ülkesine getirildiğini bildirdi.

Bulunan cenazeler ve kimlik tespiti

Ordudan yapılan açıklamada, Gazze'nin bir bölgesinde 2 kişinin cenazesinin bulunduğu belirtildi. Açıklamada, cenazelerden birinin 56 yaşındaki Ilan Weiss'e ait olduğunun kaydedildiği ifade edildi.

Diğer cenazenin kimliğinin henüz belirlenmediği ve kimlik tespit çalışmalarının sürdüğü aktarıldı.

Esir durumu

Yetkililer, Gazze'de Hamas ve diğer Filistinli grupların elinde 20'si sağ olmak üzere 48 İsrailli esirin bulunduğunu belirtiyor.