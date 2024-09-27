DOLAR
34,19 -0,14%
EURO
38,17 0,35%
ALTIN
2.928,2 0,17%
BITCOIN
2.248.395,52 -1,6%

İLBANK'tan Sıfır Atık Hareketine Destek

İLBANK, Sıfır Atık Hareketi'ne 7 yıl boyunca kurduğu 46 tesis ile katkı sağladı.

Yayın Tarihi: 27.09.2024 11:38
Güncelleme Tarihi: 27.09.2024 11:38
İLBANK'tan Sıfır Atık Hareketine Destek

İLBANK, Sıfır Atık Hareketine Desteğini Sürdürüyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Türkiye'de 7 yıl boyunca yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne önemli katkılar sağladı. Bu süre zarfında, genel müdürlük farklı bölgelerde 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu.

Sıfır Atık Hareketinin 7. Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bu hareket, sürdürülebilir bir çevre yönetimi ve ekonomiye yeniden entegrasyon hedefliyor. Tesislerde günlük olarak 9 bin ton atık ayrıştırılıp ürün veya enerjiye dönüştürülmekte.

Atık Yönetiminde Tasarruf

İLBANK, ayrıca Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Bölge Müdürlüklerinde kurduğu Atık Geçici Depolama Alanları aracılığıyla önemli tasarruflar ve kazanımlar elde etti. Bu alanda, toplamda 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ve 3 bin 967 metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca topladığı atık cam, plastik ve metallerle 115 ton hammadde israfının önüne geçilmiştir.

İLGİLİ HABERLER

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Ankara İtfaiyesi'ne Yeni İtfaiye Eri Katkısı ve Yemin Töreni
2
İrlanda'da İsrail'in İşgal Ürünlerine Karşı Büyük Yürüyüş
3
Kocaeli'de TCG Fırtına Hücumbotu Ziyarete Açıldı
4
Kapadokya: Dünya Turizminin Gözde Merkezi
5
Sıfır Atık Hareketi 7 Yaşında, Emine Erdoğan'dan Önemli Mesajlar
6
Sıfır Atık Hareketi 7. Yılını Kutluyor: "7 Yılda 7 Kıtada"
7
Narin Cinayeti Soruşturmasında Şok Detaylar Ortaya Çıktı: Katil Belli Oldu!

PS Plus Ekim Ayında 4 Bin 890 TL Değerinde 3 Ücretsiz Oyun Sunacak

O Sıfır cep telefonlarını almak hayal olacak! En ucuz cep telefonu Ocak’ta 45.000 TL’yi geçecek

Epic Games Store 26 Eylül-4 Ekim Haftası Ücretsiz Oyunu Açıklandı: The Spirit and the Mouse

Anne olana müjde! Annekart uygulaması devrede ulaşımda dev indirim geliyor

Bu kodu girene marketlerde bedava 900 TL alışveriş fırsatı! Banka açıkladı

Emekliye taban maaş artışı müjdesi! En düşük emekli maaşında 17.687 TL hesabı yapılıyor

Çok acil bağışıklığınızı güçlendirin! Kuzeyden çok sert bir tokat geliyor

En düşük memur maaşı 41.500 TL! Bizzat hesaplandı Kallavi artış geliyor!

Emlak Konut'tan yeni ihale hamlesi! O şehirlerde yaşayanlara 1,49 faizli 60 ay vadeli arsa satışları başladı

Kredi kartı ve kredi borcu olana müjde! Vadeler 60 aya kadar çıkıyor! Faizlere sil baştan düzenleme geliyor

Ziraat Bankası’ndan Acil İhtiyaç Kredisi Kampanyası: 50.000 TL Kredi SMS ile Anında Onaylanıyor

Migros'tan Kaçırılmayacak Fırsat! 5 Litre Ayçiçek Yağı İndirimle Satışta