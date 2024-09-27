İLBANK'tan Sıfır Atık Hareketine Destek

İLBANK, Sıfır Atık Hareketine Desteğini Sürdürüyor

İller Bankası Genel Müdürlüğü (İLBANK), Türkiye'de 7 yıl boyunca yürütülen Sıfır Atık Hareketi'ne önemli katkılar sağladı. Bu süre zarfında, genel müdürlük farklı bölgelerde 46 depolama, ayrıştırma ve transfer tesisinin kurulmasına destek oldu.

Sıfır Atık Hareketinin 7. Yılı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın eşi Emine Erdoğan'ın öncülüğünde devam eden bu hareket, sürdürülebilir bir çevre yönetimi ve ekonomiye yeniden entegrasyon hedefliyor. Tesislerde günlük olarak 9 bin ton atık ayrıştırılıp ürün veya enerjiye dönüştürülmekte.

Atık Yönetiminde Tasarruf

İLBANK, ayrıca Genel Müdürlük Hizmet Binası ile Bölge Müdürlüklerinde kurduğu Atık Geçici Depolama Alanları aracılığıyla önemli tasarruflar ve kazanımlar elde etti. Bu alanda, toplamda 1 milyon kilovat saat elektrik enerjisi ve 3 bin 967 metreküp su tasarrufu sağlandı. Ayrıca topladığı atık cam, plastik ve metallerle 115 ton hammadde israfının önüne geçilmiştir.