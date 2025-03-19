İletişim Başkanı Altun'dan Soruşturmaya İlişkin Açıklama

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturması hakkında önemli açıklamalarda bulundu.

Yayın Tarihi: 19.03.2025 17:19
Güncelleme Tarihi: 19.03.2025 17:19
İletişim Başkanı Altun'dan Soruşturmaya İlişkin Açıklama

İletişim Başkanı Altun Açıklamalarda Bulundu

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturmalara yönelik açıklamalarda bulundu. Altun, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda, soruşturmanın detayları hakkında bilgi sahibi olmadan yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmelere dikkat çekti.

Siyasi ve İdeolojik Değerlendirmelere Tepki

Altun, başta ana muhalefet partisi yöneticileri olmak üzere bazı grupların, soruşturmaların güvenilirliğine gölge düşürmeye çalıştığını söyledi. Bu bağlamda, “Başlatılan soruşturmanın içeriğine ve detaylarına hakim olmaksızın yapılan siyasi ve ideolojik değerlendirmeler arasında Sayın Cumhurbaşkanımıza yönelik akla ziyan iftiralar atıldığına da şahit olmaktayız.” dedi.

Bağımsız Yargıya Vurgu

Altun, Türk milletinin adına yetkisini kullanan yargı organlarının bağımsızlığına yönelik yıpratma çabalarının karşısında dimdik duracaklarını belirterek, “Bu ideolojik iftira kampanyalarına karşı Cumhurbaşkanımızın hukukunu korumayı sürdüreceğiz.” ifadesinde bulundu. Bağımsız yargının vereceği her kararın saygı ile karşılanması gerektiğini vurguladı.

Dezenformasyonla Mücadele

Altun, İletişim Başkanlığı olarak dezenformasyonla mücadelelerine devam edeceklerini ifade ederek, vatandaşların teyit edilmemiş ve şüpheli içeriklere dikkat etmeleri gerektiğini belirtti. “Resmi kurum ve yetkililerin açıklamalarına itibar etmelerini önemle rica ediyoruz.” diyerek sözlerine son verdi.

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