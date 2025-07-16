İletişim Başkanı Duran: 'Terörsüz Türkiye Hedefi, Büyük Bir Dönüşümün Parçası'

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, '15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli'nde yaptığı konuşmada, terörsüz Türkiye hedefinin sadece güvenlik politikalarının değil, aynı zamanda toplumsal barışın da temelini oluşturduğunu belirtti. Duran, bu vizyonun temellerinin 15 Temmuz'daki demokrasi direnişine dayandığını vurguladı.

Duran, 15 Temmuz'un Türkiye tarihine altın harflerle kazındığını ve o gece Türk milletinin iradesine zincir vurulamayacağını bir kez daha tüm dünyaya ilan ettiğini ifade etti. Bu süre zarfında, milletin geceler boyu demokrasi nöbetleri tutarak yüksek bir siyasal bilinç geliştirdiğini kaydetti.

Toplumsal Dönüşüm ve Sivil Direniş

Duran, 15 Temmuz direnişinin toplumsal düzeyde köklü bir dönüşümün miladı olduğunu vurgulayarak, “O gece millet iradesine dayanan yepyeni bir siyasal kültür ve zihniyet doğmuştur. Türkiye Yüzyılı vizyonu işte bu toplumsal bilincin üzerine inşa edilmektedir.” dedi. Duran, 15 Temmuz gecesi yaşananları kutsal bir mücadele olarak değerlendirerek, o gecede yaşadığı sivil direniş ruhunu kaleme aldı.

“Bizler de o gece, sokaklara dökülenler arasındaydık. Eşimle birlikte, İstanbul'da Kızıltoprak'tan 15 Temmuz Şehitler Köprüsüne doğru yürümeye başladık. Önümüze çıkanlar oldu. 'O tarafa gitmeyin, insanları öldürüyorlar' dediler ama bu ikazlara rağmen, zerre tereddüt etmeden köprüye yürüdük.” diyerek kendi deneyimlerini aktardı.

Gelecek İçin Terörsüz Türkiye

Duran, “Terörsüz Türkiye hedefi, yaklaşık 50 yıl boyunca enerjimizi tüketen ülkemizin en büyük sorununun çözümü demektir.” diyerek bu hedefin peşinden koşmaya devam edeceklerini vurguladı. Duran ayrıca, Türkiye’nin uluslararası sistemde daha etkin bir aktör haline geldiğini ve tüm bu süreçte FETÖ unsurlarının hedef alındığını belirtti.

15 Temmuz Anmaları ve Proje Sayıları

Duran, bu yıl 'Zaferin adı Türkiye' temasıyla 15 Temmuz anmalarına yönelik 21 binden fazla proje gerçekleştirdiklerini bildirdi. Bu durumun, 15 Temmuz bilincinin güçlenerek büyüdüğünün bir göstergesi olduğunu ifade etti. “Şehirlerimizin meydanlarında büyük sahneler kurulmuş, vatandaşlarımız çeşitli etkinliklerle 15 Temmuz gecesini yine meydanlarda, demokrasi nöbetinde geçirmişlerdir.” şeklinde konuştu.

Uluslararası Arenada 15 Temmuz

Duran, 15 Temmuz’u yurt dışında da anlatarak, uluslararası medyada Türkiye’nin bağımsızlık mücadelesini teşvik ettiklerini dile getirdi. “40'tan fazla ülkeden medya mensubu etkinliklerimize katılmıştır.” diyerek, Türkiye’nin uluslararası alanda adil bir sistem için mücadele ettiğini belirtti.

Son olarak, Burhanettin Duran, “15 Temmuz direnişi ve demokrasi bilinci çocuklarımıza bırakacağımız en değerli miraslardan biridir. İnanıyoruz ki, 15 Temmuz ruhuyla birleşmiş bir Türkiye, hiçbir güç tarafından yolundan çevrilemeyecektir.” diyerek konuşmasını sonlandırdı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"nde bir konuşma yaptı.

Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Burhanettin Duran, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nda düzenlenen "15 Temmuz: Hafıza, Adalet ve Gelecek Paneli"nde bir konuşma yaptı.