Ilgaz Balı Guinness Rekoru: 1 Kilo 11 bin 118 Avroya Dünyanın En Pahalı Balı

Ilgaz Balı Guinness Rekorlar Kitabı'na Girdi

1 kilo Ilgaz balı, 11 bin 118 avroya satılarak "dünyanın en pahalı balı" unvanını aldı

Çankırı’nın Ilgaz ilçesinde üretilen bal, üniversite öğrencilerine burs sağlamak amacıyla düzenlenen açık artırmada rekor fiyata alıcı buldu. 29 Eylül 2025 tarihinde İstanbul'da gerçekleştirilen müzayedede, Ilgazlı bal üreticisi Rıdvan Başeşme'ye ait 1 kilo karakovan balı, iş insanı Hakan Özalp tarafından 11 bin 118 avroya satın alındı.

Bu gelişmenin ardından, Ilgaz Dernekler Federasyonu'nun girişimiyle Ilgaz’da üretilen bal, Guinness Rekorlar Kitabına "dünyanın en pahalı balı" unvanıyla kaydedilmeye hak kazandı.

Kurşunlu ilçesinde düzenlenen törende, Ilgaz balına ait sertifika, Guinness’in resmi hakemi Richard Stenning tarafından Ilgaz Dernekler Federasyonu Başkanı Mustafa Anaçal'a takdim edildi.

"Bir kilo Ilgaz balı, 11 bin 118 avroya satılarak Guinness Rekorlar Kitabı’nda artık dünyanın en pahalı olarak kayıtlara geçti" diyen Mustafa Anaçal, müzayedenin hem burs geliri sağlamayı hem de Ilgaz balını markalaştırmayı hedeflediğini vurguladı.

Bal üreticisi Rıdvan Başeşme, doğal üretime dikkat çekerek, "63 yaşındayım ve 10 yaşımdan bu yana bin 300 rakımda arıcılıkla ilgileniyorum. Hiçbir katkı maddesi kullanmadan üretiyorum. Guinness Rekorlar Kitabı’na giren balımız sadece arının kovanda yaptığı baldan ibarettir" ifadelerini kullandı.

Çankırı Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Osman Tamer ise, "Kendi üreticimizi destekleyerek, savunarak vatandaşa ilaç niyetinde hakiki bal üretme peşindeyiz. Bu günde bu balardan bir tanesi Guinness Rekorlar Kitabı’na girdi. Balımız değerini bulmuş oldu" diye konuştu.

