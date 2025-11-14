Ilgaz Dağı Beyaza Büründü: Yurduntepe ve Hacet Tepeleri Kar Altında

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı, Yurduntepe ve Hacet tepeleri ani soğuma sonucu karla örtüldü; yüksek kesimler beyaza büründü.

Yayın Tarihi: 14.11.2025 18:39
Güncelleme Tarihi: 14.11.2025 18:39
Ilgaz Dağı Beyaza Büründü

Ani soğuma yüksekleri karla kapladı

Ilgaz Dağı, Kastamonu ile Çankırı sınırında yer alan ve kış turizminin önemli merkezlerinden biri olan bölge, havaların ani soğumasıyla beyaz örtüyle kaplandı.

Kastamonu genelinde aniden düşen hava sıcaklıkları sonucu yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı, bölgeyi kısa sürede beyaza bürüdü.

Yurduntepe Kayak Merkezi ile 2 bin 500 rakıma sahip Batı Karadeniz Bölgesi’nin en yüksek tepesi olan Küçük Hacet ve Büyük Hacet tepeleri, Yaralıgöz Dağı geçidi ve Küre Dağları de eksi derecelerin etkisiyle kar yağışının görüldüğü noktalar arasında yer aldı.

Kısa süre içinde yağan karın ardından kentin yüksek kesimleri beyaz örtüyle kaplandı, bölgedeki kış turizmi alanları kış sezonuna hazırlık sinyali verdi.

