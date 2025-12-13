Ilgaz Dağı'nda Kar Kalınlığı 20 Santimetreye Ulaştı

Yurduntepe Kayak Merkezi beyaza büründü

Türkiye’nin önemli kış turizmi merkezlerinden Ilgaz Dağında kar ve sis etkili oluyor. Ilgaz Dağı Yurduntepe Kayak Merkezinde kar kalınlığı 20 santimetreye ulaştı.

Kastamonu-Çankırı sınırındaki Ilgaz Dağı Milli Parkında gece saatlerinde başlayan yağış ile dağın yüksek kesimlerinde ormanlar beyaza büründü.

Ilgaz Dağı'na gezmeye gelen Serhan Işık, "Kastamonu şehir merkezinden geldik. Şehir merkezinde sıcak bir hava yok ama yani kar yağışı da yok. Yağmur yoktu, Ilgaz Tüneline doğru geldikçe yağmur hızlandı. Şu an Ilgaz Yurduntepe Kayak Merkezindeyiz. Yani özlediğimiz bir hava, şu an mevsimin ilk karı diyebiliriz. Yaklaşık 20 santim kar var. Biraz sis olabilir ama herkesi bekliyoruz" dedi.

TÜRKİYE'NİN ÖNEMLİ KIŞ TURİZMİ MERKEZLERİNİN ILGAZ DAĞI'NDA KAR VE SİS ETKİLİ OLUYOR