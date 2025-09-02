İliç altın madeni heyelanı: 43 sanığın yargılanmasına devam edildi

İliç altın madeni heyelanında 43 sanığın yargılaması devam etti

Duruşma 11 Kasım'a ertelendi

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde meydana gelen heyelana ilişkin davanın duruşması, Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesinde görüldü. Olayda 9 işçinin toprak altında kalarak hayatını kaybetmesiyle ilgili olarak toplam 43 sanığın yargılanmasına devam edildi; duruşma 11 Kasım 2024 tarihine ertelendi.

Duruşmada tutuksuz sanıklar Ali Erdi S, Aykut A. ve Funda A. ile taraf avukatları ve müştekiller hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Iaın Ronald Guılle, Shaun Keady Swartz, Ali Rıza Kalender, Selçuk Çiftlik ve Ömer Ardıç ise SEGBİS aracılığıyla cezaevinden duruşmaya katıldı.

Firari sanıklar John H, Kenan Ö, Luis Q, Vınh Luu D L, Kevin James G, Kevin Joseph R ve Wıllıam Keıth M duruşmaya gelmedi.

Cumhuriyet savcısı, esas hakkındaki mütalaasında tutuklu sanıkların mevcut hallerinin devamına karar verilmesini ve bilirkişi raporunun beklenmesini talep etti. Tutuklu sanıklar ve avukatları ise tutukluluk sürelerinin cezaya dönüştüğünü savunarak beraat ve tahliyelerini istedi.

Mahkeme heyeti ara kararında şirkete müzekkere yazılmasına, organizasyon şemasının dahil olan kişileri birlikte gösterir şekilde yeniden tespit edilerek ıslak imzalı belgelerin mahkemeye gönderilmesine hükmetti. Heyet, tutuklu sanıkların mevcut hallerinin korunmasına ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesine karar vererek duruşmayı 11 Kasım'a erteledi.

İddianame ve bilirkişi bulguları

İliç Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan 69 sayfalık iddianameye göre, Çöpler köyündeki maden sahasında 13 Şubat 2024 tarihinde Adnan Keklik, Kenan Öz, Ramazan Çimen, Uğur Yıldız, Abdurrahman Şahin, Fahrettin Keklik, Mehmet Kazar, Şaban Yılmaz ve Hüseyin Kara toprak altında kalarak hayatını kaybetti; İsa Taşdelen ve İshak Demir yaralandı.

İddianamede, olayla ilgili olarak tutuklu beş sanığın yanı sıra 38 tutuksuz sanığın yer aldığı, kazaya ilişkin incelemeleri yapan bilirkişi heyetinin 23 Mayıs ve 7 Haziran tarihlerinde rapor sunduğu belirtiliyor. Raporlarda 43 sanığın kusurlu bulunduğu; bunlardan 12'sinin asli, 31'inin tali kusurlu olduğu kaydedildi.

İddianamede sanıkların tamamı için "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak" suçundan 2'şer yıldan 15'er yıla kadar hapis cezası talep ediliyor. Ayrıca altın madenini işleten şirkete ilişkin Kanadalı yönetici tutuklu sanık Iaın Ronald Guılle ile tutuksuz sanık Cengiz D. ve Kenan Ö hakkında "çevreyi taksirle kirletmek" suçundan adli para cezası veya çevrede kalıcı etki bırakması halinde 2 aydan 1 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Duruşma, mahkemenin ara kararları ve yeni bilirkişi raporunun beklenmesi gerekçesiyle 11 Kasım 2024 tarihine ertelendi.