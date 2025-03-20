İliç Altın Madeni Heyelanında Sanıkların Savunmaları Alındı

İliç Altın Madeninde Heyelan Davası Devam Ediyor

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde yaşanan heyelan sonucunda 9 işçinin yaşamını yitirdiği davada, 43 sanığın savunmaları alındı. Dava, taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına neden olmak ile çevreyi taksirle kirletmek suçlamalarıyla Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde devam etmekte.

Sanıkların İfadeleri

Sanıklar arasında bulunan INR tasarım mühendisi Ali Erdi S, hayatını kaybedenler için başsağlığı dileyerek savunmasına başladı. Ali Erdi S, hakkındaki suçlamaları reddederek, "Çatlakların varlığına rağmen gerekli adımlar atılsaydı bu olay yaşanmayacaktı" dedi.

Ali Erdi S, haziran ayında hazırlanan bir raporda, madenin doğu tarafında gözlemlenmesi gereken alanın ignore edildiğini vurguladı. Dronla çekilen görüntülerdeki çatlakların kayda geçtiğini ifade eden Ali, olaydan önce gerekli önlemlerin alınmadığını savundu.

İkinci Sanık Aykut A'nın Savunması

Diğer bir sanık olan Aykut A, projenin sorumluluğunun GRE adlı firmada olduğunu belirterek, "GRE firmasının yaptığı çalışmaları denetleme yetkimiz yoktu. Liç sürecinde sorumluluğumuz bulunmamaktadır" dedi. Aykut A, heyelanla ilgili de, "100 gün önce burada çatlaklar başlamış, önlem alınmamışdır" şeklinde konuştu.

Funda A'nın Açıklamaları