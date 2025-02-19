İliç Altın Madenindeki Toprak Kayması Dava Dosyasına Girdi

İliç Altın Madeninde Kritik Görüntüler Dava Dosyasında

Erzincan'ın İliç ilçesindeki altın madeninde 13 Şubat 2024'te meydana gelen toprak kayması sonucunda 9 işçinin hayatını kaybettiği olayla ilgili önemli görüntüler, dava dosyasına dahil edildi.

Dava Dosyasındaki Görüntüler

İliç Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan ve Erzincan 1. Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edilen iddianamede, toprak kayması anına ait araç kamerası ve dron görüntüleri yer almakta. Olay günü şirkete ait ağır tonajlı araçların çalıştığı görüntülerde, bir hafriyat kamyonunun kayan toprağa kapılıp gözden kaybolduğu, bazı kamyonların ise toprak altında kalmaktan saniyelerle kurtulduğu anlar yer alıyor.

Olay Sonrası Durum

Toprak kaymasının ardından maden sahasındaki durumu gösteren dron kayıtlarının yanı sıra, arama kurtarma ekiplerinin alandaki çalışmaları da dosyada bulunuyor. bu görüntüler, olayın ciddiyetini ve yaşananları gözler önüne seriyor.

Dava Süreci

İliç'teki toprak kayması ile ilgili olarak, "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralamasına neden olmak" ve "çevreyi taksirle kirletmek" suçlarından dava açılan 5'i tutuklu toplamda 43 sanığın yargılanmasına 17 Mart'ta başlanacak.