İliç maden faciasında yeni gelişme: Bir işçinin daha cansız bedeni bulundu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. 13 Şubat’ta meydana gelen faciada 9 işçi toprak altında kalmış, 2 işçinin ise cansız bedenine aylar sonra ulaşılmıştı. Bugün ise 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgi verildi.

Aylardır devam eden arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda, bugün 9 işçiden 3.’sünün de cansız bedeni bulundu. Bakan Bayraktar, toprak altında kalan diğer 6 işçinin arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.