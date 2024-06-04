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İliç maden faciasında yeni gelişme: Bir işçinin daha cansız bedeni bulundu

Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciasında 9 işçi toprak altında kalmıştı. Toprak altında kalan işçilerden birinin daha cansız bedenine ulaşıldı.

Yayın Tarihi: 04.06.2024 15:12
Güncelleme Tarihi: 04.06.2024 15:12
İliç maden faciasında yeni gelişme: Bir işçinin daha cansız bedeni bulundu

Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar, Erzincan’ın İliç ilçesinde yaşanan maden faciası ile ilgili yeni bir gelişmeyi duyurdu. 13 Şubat’ta meydana gelen faciada 9 işçi toprak altında kalmış, 2 işçinin ise cansız bedenine aylar sonra ulaşılmıştı. Bugün ise 1 işçinin daha cansız bedenine ulaşıldığı bilgi verildi.

Aylardır devam eden arama ve kurtarma çalışmaları sonucunda, bugün 9 işçiden 3.’sünün de cansız bedeni bulundu. Bakan Bayraktar, toprak altında kalan diğer 6 işçinin arama çalışmalarının ise devam ettiğini açıkladı.

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