İlkadım'da Kadın Muhtarlar Buluşması — Başkan İhsan Kurnaz Övgüde Bulundu

İlkadım'da kadın muhtarlarla buluşma

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede görev yapan kadın mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantı, kadınların sosyalleştiği, yeni kazanımlar elde ettiği ve danışma hizmeti aldığı Hanımeli Konağında gerçekleştirildi.

Buluşmanın içeriği ve talepler

Başkan Kurnaz, buluşmada muhtarların dilek, temenni, öneri ve taleplerini dinledi. Belediye tarafından gelenek haline getirilen muhtar buluşmalarının sürdüğünü belirten Kurnaz, bu kez kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık uygulayarak toplantıyı Hanımeli Konağı'nda yapma gereği duyduklarını açıkladı.

"Tüm muhtarlarımız, mahallelerimizdeki gözümüz kulağımızdır." diyen Kurnaz, muhtarlarla güçlü bir iletişim ve sağlam bir bağ kurduklarını vurguladı ve mahallelerin, vatandaşların sorunlarını belediyeye aktaran muhtarlara kolaylıklar diledi.

Kadın muhtarlara övgü ve tarihsel vurgu

Başkan Kurnaz, kadın muhtarların çalışmalarını ayrıca takdir etti: "Kadın muhtarlarımızın özverilerini ve çalışkanlıklarını takdir ediyoruz." Muhtarların özellikle sosyal alanlarda belediyeye destek verdiğini, kadınlara yönelik hizmetleri anlatarak projelere yönlendirmede aktif rol üstlendiklerini söyledi.

Kurnaz, buluşmanın gerekçesi olarak muhtarların anlattıkları hizmetleri yerinde görmesini sağlamak istediklerini belirtti ve 5 Aralık 1934 tarihine atıfta bulunarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini, bu tarihten sonra kadınların siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini hatırlattı. İlçenin kadın muhtarlarının bu hakların önemli örnekleri olduğunu ifade etti.

Toplantı, muhtarlara başarı ve kolaylık dilekleriyle son buldu.

İLKADIM’IN KADIN MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, "KADIN MUHTARLARIMIZIN ÖZVERİLERİNİ VE ÇALIŞKANLIKLARINI TAKDİR EDİYORUZ" DEDİ.