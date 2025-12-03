İlkadım'da Kadın Muhtarlar Buluşması — Başkan İhsan Kurnaz Övgüde Bulundu

Başkan İhsan Kurnaz, Hanımeli Konağı'nda düzenlenen görüşmede İlkadım'daki kadın muhtarların taleplerini dinledi ve çalışmalarını takdir etti.

Yayın Tarihi: 03.12.2025 14:57
Güncelleme Tarihi: 03.12.2025 14:57
İlkadım'da Kadın Muhtarlar Buluşması — Başkan İhsan Kurnaz Övgüde Bulundu

İlkadım'da kadın muhtarlarla buluşma

Samsun İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz, ilçede görev yapan kadın mahalle muhtarları ile bir araya geldi. Toplantı, kadınların sosyalleştiği, yeni kazanımlar elde ettiği ve danışma hizmeti aldığı Hanımeli Konağında gerçekleştirildi.

Buluşmanın içeriği ve talepler

Başkan Kurnaz, buluşmada muhtarların dilek, temenni, öneri ve taleplerini dinledi. Belediye tarafından gelenek haline getirilen muhtar buluşmalarının sürdüğünü belirten Kurnaz, bu kez kadın muhtarlara pozitif ayrımcılık uygulayarak toplantıyı Hanımeli Konağı'nda yapma gereği duyduklarını açıkladı.

"Tüm muhtarlarımız, mahallelerimizdeki gözümüz kulağımızdır." diyen Kurnaz, muhtarlarla güçlü bir iletişim ve sağlam bir bağ kurduklarını vurguladı ve mahallelerin, vatandaşların sorunlarını belediyeye aktaran muhtarlara kolaylıklar diledi.

Kadın muhtarlara övgü ve tarihsel vurgu

Başkan Kurnaz, kadın muhtarların çalışmalarını ayrıca takdir etti: "Kadın muhtarlarımızın özverilerini ve çalışkanlıklarını takdir ediyoruz." Muhtarların özellikle sosyal alanlarda belediyeye destek verdiğini, kadınlara yönelik hizmetleri anlatarak projelere yönlendirmede aktif rol üstlendiklerini söyledi.

Kurnaz, buluşmanın gerekçesi olarak muhtarların anlattıkları hizmetleri yerinde görmesini sağlamak istediklerini belirtti ve 5 Aralık 1934 tarihine atıfta bulunarak, Türk kadınına seçme ve seçilme hakkı verildiğini, bu tarihten sonra kadınların siyasi, hukuki ve sosyal haklar elde ettiğini hatırlattı. İlçenin kadın muhtarlarının bu hakların önemli örnekleri olduğunu ifade etti.

Toplantı, muhtarlara başarı ve kolaylık dilekleriyle son buldu.

İLKADIM’IN KADIN MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, "KADIN...

İLKADIM’IN KADIN MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, "KADIN MUHTARLARIMIZIN ÖZVERİLERİNİ VE ÇALIŞKANLIKLARINI TAKDİR EDİYORUZ" DEDİ.

İLKADIM’IN KADIN MAHALLE MUHTARLARIYLA BULUŞAN İLKADIM BELEDİYE BAŞKANI İHSAN KURNAZ, "KADIN...

İLGİLİ HABERLER

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Orhangazi'de Traktör Dereye Yuvarlandı: 78 Yaşındaki Sürücü Vinçle Kurtarıldı
2
Erdek'te Uyuşturucu Operasyonu: 1 Gözaltı, 90 Gram Esrar ve 41 Ecza
3
NEÜ ile TÜİK Arasında Büyük Veri İş Birliği Toplantısı
4
İskenderun'da 6 Yıl Hapis Cezasıyla Aranan Kişi Tutuklandı
5
Diyarbakır'da 'Anadolu Mirası' Operasyonu: 690 Bizans Sikkesi Ele Geçirildi
6
Eyyübiye'de 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Programı — Mehmet Kuş'tan Destek Sözü
7
Altıntaş'ta 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Etkinliği

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi

Aralık 2025 Kira Zammı Ne Kadar? TÜFE Oranı 3 Aralık'ta Açıklanacak

Seçil Erzan'a 102 Yıl 2 Ay Hapis: 'Yüksek Kârlı Gizli Fon' Davasında Karar

Hurda Teşvikiyle Çocuklu Ailelere Müjde: 12 Yerli Modelde ÖTV İndirimi

İstanbul Hava Durumu: 2 Aralık Salı Saat Saat Tahmin ve Kar Beklentisi

SGK'dan Annelere Yıpranma Formülü: 53 Yaşında Erken Emeklilik Mümkün

Meteoroloji'den 2025-2026 Kış Raporu: Kar Yağışı Bekleniyor mu?