İlkadım'da Seçimli Çocuk Meclisi: Serra Akagündüz Başkan Seçildi

İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi'nin seçimli genel kurulunda 103 öğrencinin katılımıyla Serra Akagündüz başkan seçildi; Başkan Kurnaz projeleri destekleyeceklerini açıkladı.

Yayın Tarihi: 14.12.2025 11:22
Güncelleme Tarihi: 14.12.2025 11:22
İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi’nin, çocukların kent planlamasında söz sahibi olması ve yerel yönetimlere katılım hakkı kazanmaları amacıyla düzenlenen seçimli Genel Kurulu gerçekleştirildi. Etkinlik İlkadım Belediyesi Konferans Salonunda yapıldı.

Genel Kurul ve seçim süreci

Genel kurula 103 öğrenci katıldı ve başkanlık için 11 aday yarıştı. Yapılan oylama sonucunda Tepecik 100. Yıl Millî Mücadele Ortaokulu 7. sınıf öğrencisi Serra Akagündüz, 17 oy alarak İlkadım Kent Konseyi Çocuk Meclisi Başkanı seçildi.

Kurnaz'ın değerlendirmesi

İlkadım Belediye Başkanı İhsan Kurnaz genel kurulda Çocuk Meclisi’nin katılımcı demokrasinin en güzel örneklerinden biri olduğunu belirtti ve şöyle dedi: "İlkadım’da fikirleri ve projeleri olan çocuklarımızın yerel yönetimlerde söz sahibi olmalarını önemsiyoruz."

Kurnaz ayrıca seçilen başkan ve yönetim kurulunu tebrik ederek, "En iyi çalışan, en iyi proje hazırlayan aday başkan seçildi. İşte demokrasi budur. Çocuk Meclisi Başkanlığına seçilen Serra Akagündüz’ü ve yönetim kurulunu tebrik ediyorum. Hazırlayacakları projeleri dört gözle bekliyoruz" ifadelerini kullandı.

Kent Konseyi Başkanı'nın yorumu

İlkadım Kent Konseyi Başkanı Prof. Dr. Salih Kesgin ise çocukların hayallerinin kentin geleceğini şekillendireceğini vurgulayarak, "Çocuklarımız, projeleri ve sorumluluk bilinciyle yarının İlkadım’ına katkı sunacak. Çocuk Meclisi’nin şehrimizin geleceğine büyük değer katacağına inanıyoruz" dedi.

