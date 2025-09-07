DOLAR
41,19 0%
EURO
48,31 0%
ALTIN
4.758,2 0%
BITCOIN
4.552.582,75 -0,35%

İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmasının ardından hakkında gözaltı kararıyla Antalya'da teslim oldu.

Yayın Tarihi: 07.09.2025 09:57
Güncelleme Tarihi: 07.09.2025 09:57
İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Soruşturmanın kapsamı ve resmi açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, soruşturmanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarını kapsadığını açıkladı.

İLGİLİ HABERLER

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
KPSS 2025: Genel Yetenek-Genel Kültür Oturumu Başladı
2
Bolu'da Yayla Evi Yangını: Şüpheli H.Y. Tutuklandı
3
İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı
4
TPF'den Zincir Marketlere Pazar Günü Kapatma Önerisi
5
Tekirdağ'da 3 Gündür Aranan Kadın: Marmaraereğlisi'nde Deniz Arama Çalışmaları
6
Çin Yaogan-40 03 Yer Gözlem Uydularını Fırlattı
7
Adana Karataş'ta Eski Eşini Dövdüğü İddia Edilen Zanlı Tutuklandı

İzmir'de 48 Milyon TL'lik Rekor Kırtasiye Desteği — Ödemeler 8 Eylül 2025'te

Adalet Bakanlığı 15.000 Memur Alımı: Başvuru Açıklaması Geldi

SED Desteği Başvuruları Başladı: Okul Masraflarına 10.005,30 TL'ye Kadar Destek

İzmir'de 'Okut Geç' Dönemi: Dijital İzmirim Kart ile Telefonla Ulaşım

KPSS ile Sınavsız Atama ve Bilişimde 4 Kat Maaş: Dokuz Eylül ve Mersin Üniversitesi Son Çağrı

Kredi Kartı Borcunda 90 Gün Uyarısı: Ödenmezse İcra ve 'Kara Liste' Gelir

İzmir'de Kuraklık Alarmı: Tahtalı %5,57, Kasımda Şiddetlenebilir

Kayseri'de Milyonluk İhaleler: Hacılar'da 50.000 m² Parke, Melikgazi'de 2 Yeni Eczane

TOGG T10X V2'de Faizsiz Hamle: Sadece 863 Bin TL Peşinat

Gençlik ve Spor Bakanlığı'ndan 25 Bin Gence Ücretsiz Özel Yetenek Desteği

Emlak Vergisi İçin Kritik Hamle: 8 Eylül 2025 İtiraz Süresi ve Ekimde TBMM'ye Teklif

İşlenmeyen Tarlalar Kiralanacak: Devlet 300 Bin Dekar Atıl Arazi İçin Geri Sayımı Başlattı