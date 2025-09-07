İlker Arslan teslim oldu: Antalya Emniyet Müdürü görevden uzaklaştırıldı

Antalya Emniyet Müdürlüğü görevinden uzaklaştırılan ve hakkında gözaltı kararı bulunan İlker Arslan, Antalya'da teslim oldu.

Soruşturmanın kapsamı ve resmi açıklama

İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılan Arslan hakkında, Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında "rüşvet almaya aracılık etmek", "nitelikli dolandırıcılık" ve "haksız mal edinme" suçlamalarıyla gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Emniyet Genel Müdürlüğü'nün NSosyal hesabından dün yapılan açıklamada, "Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülmekte olan soruşturma kapsamında Antalya İl Emniyet Müdürü İlker Arslan, İçişleri Bakanlığı tarafından görevden uzaklaştırılmıştır." ifadelerine yer verildi.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı ayrıca, soruşturmanın Antalya Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik "rüşvet" ve "yolsuzluk" iddialarını kapsadığını açıkladı.