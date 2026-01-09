İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi

MHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, İzmit Belediyesi'nin yılbaşı etkinliklerine ilişkin harcamaların "öz kaynaklarla yapıldığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, belediyenin büyük dış alımlar ve sözleşmelerle borçlanma sürecine girdiğini iddia etti.

Kazan'ın iddiaları: Tarihler ve kalemler

Kazan, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "öz kaynaklarla yapıldı" açıklamasını eleştirerek, yılbaşı kutlamaları kapsamında şu alımların yapıldığını öne sürdü: 29 Aralık’ta 284 bin TL’ye atlı karınca, 31 Aralık’ta 180 bin TL’ye DJ performans ve ışık hizmeti, 75 bin TL’ye havai fişek, 44 bin TL’ye selfie platformu ve 24 bin TL’ye aydınlatma ekranı. Kazan ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyon ve süsleme eşyaları şeklindeki bir alımının kamuoyundan gizlendiğini iddia etti.

Sözleşme iddiası ve borç eleştirisi

Kazan, aynı tarihlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nün İstanbullu Candaş Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı 7 milyon 684 bin 272 TL tutarındaki iş sözleşmesini işaret ederek, bu harcamanın yılbaşı kapsamına girip girmediğinin bilinmediğini söyledi.

Kazan, belediyenin "öz kaynak masalıyla" tutumlu bir imaj çizmeye çalıştığını ancak gerçekte dışarıdan sürekli hizmet alımı yapıldığı için belediyenin eşi görülmemiş bir borç sarmalına sürüklendiğini savundu. Açıklamasını "İzmit Belediyesi, 2026’ya da yalanla ve borçla girmiştir" sözleriyle noktaladı.

