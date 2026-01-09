İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi

MHP'li İlker Kazan, İzmit Belediyesi'nin 'öz kaynak' iddiasını reddetti; yılbaşı alımları ve 7 milyon 684 bin 272 TL'lik sözleşmeyle belediyenin borçlandığını savundu.

Yayın Tarihi: 09.01.2026 16:29
Güncelleme Tarihi: 09.01.2026 16:29
İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi

İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi

MHP İzmit İlçe Başkanı Mehmet İlker Kazan, İzmit Belediyesi'nin yılbaşı etkinliklerine ilişkin harcamaların "öz kaynaklarla yapıldığı" yönündeki açıklamalarının gerçeği yansıtmadığını belirterek, belediyenin büyük dış alımlar ve sözleşmelerle borçlanma sürecine girdiğini iddia etti.

Kazan'ın iddiaları: Tarihler ve kalemler

Kazan, Belediye Başkanı Fatma Kaplan Hürriyet'in "öz kaynaklarla yapıldı" açıklamasını eleştirerek, yılbaşı kutlamaları kapsamında şu alımların yapıldığını öne sürdü: 29 Aralık’ta 284 bin TL’ye atlı karınca, 31 Aralık’ta 180 bin TL’ye DJ performans ve ışık hizmeti, 75 bin TL’ye havai fişek, 44 bin TL’ye selfie platformu ve 24 bin TL’ye aydınlatma ekranı. Kazan ayrıca, Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü'nün organizasyon ve süsleme eşyaları şeklindeki bir alımının kamuoyundan gizlendiğini iddia etti.

Sözleşme iddiası ve borç eleştirisi

Kazan, aynı tarihlerde Fen İşleri Müdürlüğü'nün İstanbullu Candaş Aydınlatma Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile yaptığı 7 milyon 684 bin 272 TL tutarındaki iş sözleşmesini işaret ederek, bu harcamanın yılbaşı kapsamına girip girmediğinin bilinmediğini söyledi.

Kazan, belediyenin "öz kaynak masalıyla" tutumlu bir imaj çizmeye çalıştığını ancak gerçekte dışarıdan sürekli hizmet alımı yapıldığı için belediyenin eşi görülmemiş bir borç sarmalına sürüklendiğini savundu. Açıklamasını "İzmit Belediyesi, 2026’ya da yalanla ve borçla girmiştir" sözleriyle noktaladı.

MHP İZMİT İLÇE BAŞKANI MEHMET İLKER KAZAN, İZMİT BELEDİYESİ'NİN YILBAŞI ETKİNLİKLERİNİN ÖZ...

MHP İZMİT İLÇE BAŞKANI MEHMET İLKER KAZAN, İZMİT BELEDİYESİ'NİN YILBAŞI ETKİNLİKLERİNİN ÖZ KAYNAKLARLA YAPILDIĞI YÖNÜNDEKİ AÇIKLAMALARININ GERÇEĞİ YANSITMADIĞINI BELİRTEREK, BİNLERCE LİRALIK DIŞ ALIM VE SÖZLEŞMELERLE BELEDİYENİN BORÇ SARMALINA SÜRÜKLENDİĞİNİ İDDİA ETTİ.

MHP İZMİT İLÇE BAŞKANI MEHMET İLKER KAZAN, İZMİT BELEDİYESİ'NİN YILBAŞI ETKİNLİKLERİNİN ÖZ...

Yazar
EDİTÖR

Orhan Vural

3 yıllık dış haberler deneyimi. Orta Doğu, Rusya-Ukrayna hattını yakından takip eder. İngilizce ve Arapça kaynakları tarayarak anlık haberleri aktarır.

İLGİLİ HABERLER

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Kocaeli'de Fırtına Hasarı: Çatılar Uçtu, Aileler Konaklandı
2
İlker Kazan: İzmit Belediyesi Yılbaşı Harcamalarını 'Öz Kaynak' Diyerek Gizledi
3
Kayseri protokolünden 10 Ocak Çalışan Gazeteciler Günü mesajları
4
Ankara'da Türkiye-Endonezya Dışişleri ve Savunma Bakanları Ortak Toplantısı Başladı
5
Türkiye-Endonezya Ortak Dışişleri ve Savunma Toplantısı Ankara'da
6
Melikgazi'de Çanakkale Ruhu 110. Yıldönümünde Anıldı
7
Arpaguş: Ankara’daki Strateji Anadolu’da Uygulanmıyorsa Eksik Kalır

Market Poşeti Fiyatı 2026'da 1 TL'ye Yükseldi

2026 Trafik Sigortası Yenilendi: SEDDK Teminatları Yükseltti

Taşacak Bu Deniz 13. Bölüm Yok — TRT 1 Kararını Verdi

İstanbulkart Sahipleri Dikkat: 1 Ocak 2026'da Toplu Taşıma Ücretsiz — Hangi Hatlar 24 Saat?

Emeklilere 60.000 TL Promosyon: Bankalar Kartları Yeniden Dağıtıyor

29 Aralık'ta Üniversiteler Tatil mi? Van, Zonguldak, Karabük, Bolu ve Düzce

29 Aralık İstanbul'da Okullar Tatil mi? Valilikten Açıklama Yok

2026 Ehliyet Ücreti Resmileşti: Pasaport ve Kimlik Zamları

İstanbul'da Gizli Simit Zammı: Resmi 15 TL, Sahada 20-25 TL

66 Meslekte Mesleki Yeterlilik Belgesi Zorunlu: Resmi Gazete'de Yayımlandı

Kar Alarmı: İstanbul, Ankara ve Yalova'da Kar Ne Zaman Yağacak? Saatler Belli

2026 Zamlı Sosyal Destekler: Evde Bakım, 65 Yaş ve Engelli Maaşları