İlyas Topsakal: 'Turan Türklerin Hakimiyeti' — Amasya'da Turan Konseri

MHP'li İlyas Topsakal, Amasya Suluova'daki Turan Konseri'nde 'Turan, Türklerin hakimiyeti' dedi; festivalde binlerce kişi coşkuyla katıldı.

Yayın Tarihi: 30.08.2025 10:47
Güncelleme Tarihi: 30.08.2025 11:12
MHP Genel Başkan Yardımcısı ve Samsun Milletvekili Prof. Dr. İlyas Topsakal, Amasya'nın Suluova ilçesinde düzenlenen Turan Konseri'nde, Türk dünyasına birlik ve hakimiyet vurgusu yaptı. Etkinlik, Suluova Belediyesince ilçenin 68. kuruluş yıl dönümü kapsamında gerçekleştirilen 1 Eylül Kültür ve Sanat Festivali bünyesinde yapıldı.

Konserdeki mesaj

Konseri veren ve Kazakistan'dan davet edilen Turan Müzik Grubu önünde konuşan Topsakal, şunları kaydetti:

"Bu grup şarkılarında ne diyor biliyor musunuz? Turan, yani Türklerin ülkesi büyüktür. Onunla, Türklerle, neslinizle gurur duyun. Sakın bölünmeyin. Bakın, kurtların töresidir bu. Kurt yalnız kalırsa köpeklere köle olur ama kurtlar birlikte yürürse dünyaya hakim olur. Türklerin dünyaya hakimiyeti adalettir, estetiktir, zarafettir ve merhamettir. Bugün dünyayı görüyorsunuz. İnsanları öldürüyorlar, ayırmıyorlar da. Sadece menfaatlerini, hakimiyetlerini düşünüyorlar. Çocuklara, kadınlara, gençlere acımıyorlar. Bunun tek çaresi var; turan, Türklerin hakimiyeti. Onlar adaletlidir, merhametlidir. Güzeli, estetiği, zarafeti sever. Tıpkı Suluova gibi. İşte bugün burada şenlik var. Burada büyük turanın, tüm Kazakların, bozkırın sesi var. Bu sese hepimiz kulak verelim. İyi eğlenelim."

Festival programı ve katılım

Etkinliğe Vali Önder Bakan, Prof. Dr. İlyas Topsakal ve Suluova Belediye Başkanı Rıfat Uzun katıldı. Başkan Uzun, festival kapsamında 10 gün boyunca kültür ve sanat etkinlikleri, spor yarışmaları, konserler, çeşitli eğlence aktiviteleri ve sünnet şöleni düzenlediklerini belirterek, ilçenin kültürünü yaşatmaya ve birlik beraberliği güçlendirmeye devam edeceklerini ifade etti.

Konuşmaların ardından Vali Bakan ve MHP Genel Başkan Yardımcısı Topsakal, Turan Müzik Grubu üyelerine çiçek ve hediye takdim etti. Amasya ve çevre illerden gelen binlerce kişi, konser alanında Türk bayrakları ve Türk dünyasına ait bayraklarla coşkulu anlar yaşadı.

