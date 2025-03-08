İmamoğlu: '23 Mart'ta CHP ile Türkiye'de Siyaset Yeniden Şekillenecek'

İmamoğlu'ndan Kayseri'de Kritik Mesajlar

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de partililerle bir araya geldi. Erciyes Kültür Merkezi’ndeki programda konuşan İmamoğlu, yalnızca seçimi değil, milletçe birliği ve kardeşliği kazanmanın peşinde olduklarını belirtti.

CHP'nin Gücüyle Yeni Bir Dönem

İmamoğlu, çok partili hayata ve demokrasiye geçişte hukukun, laikliğin ve sosyal devlet anlayışının sağlanmasında CHP'nin gücü ve iradesinin önemli olduğunun altını çizdi. "Partimizin cumhurbaşkanı adayını böyle bir atmosferde hep birlikte belirliyoruz" diyen İmamoğlu, 23 Mart'ta CHP'nin tek yürek halinde iradesini ortaya koyduğunda Türkiye'de siyasetin yeniden şekilleneceğini dile getirdi.

Kardeşlik ve Adalet Vurgusu

İmamoğlu, Türkiye’nin adalet, eşitlik ve kardeşlik gücüyle büyüyüp zenginleşeceğini savunarak, "Ben bu onurlu mücadelenin en çalışkan neferi olma iddiasıyla partimizin ve milletimizin cumhurbaşkanı adayı olmaya talibim. Kayseri'deyim, Anadolu'nun göbeğindeyim ve size kendimi emanet etmeye geldim" dedi.

23 Mart İçin Çağrı

İmamoğlu, partililerine seslenerek, "Hep beraber 23 Mart'ta bütün CHP'liler her koşulda ve şartta koşa koşa ön seçimde sandığa gidip oy kullanacak mıyız? Hep birlikte ayağa kalkacak mıyız? İktidar olacak mıyız? Cumhuriyet Halk Partisi kazanacak, Türkiye kazanacak" şeklinde konuştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de partililerle buluştu.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, partisinin cumhurbaşkanlığı adaylığı ön seçim çalışmaları kapsamında Kayseri'de partililerle buluştu.