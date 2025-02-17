İmamoğlu: Cumhurbaşkanlığı Adaylığı İçin Etkin Süreç Yürüteceğiz

İmamoğlu: Cuma Günü Karar Vereceğiz

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için gerçekleştireceği ön seçime ilişkin olarak, parti içinde etkin bir süreç oluşturarak cuma gününe kadar bir karar vereceklerini açıkladı.

İmamoğlu, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü tesisinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme dair sorularını yanıtladı. Yargı süreciyle ilgili olarak Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın arka planda olduğunu iddia eden İmamoğlu, "Partimize bile göz koymuş durumdalar. Bütün bu süreçleri, milletimizin güçlü tutum ve tavrıyla aşacağız" dedi.

Milletin Adaletine Güveniyorum

Arka planda bir güç olarak milletin adaletine ve vicdanına her zaman güvendiğini vurgulayan İmamoğlu, "Ben, milletimizin adaletine, vicdanına, demokrasi bilincine hep güvendim, hep inandım. Hala inanıyorum. Arkamda duyduğum en büyük güç de 86 milyon insanımızın o duygularıdır." ifadelerini kullandı.

İddianamenin kendisi için önemli olmadığını dile getiren İmamoğlu, "O iddianame ve yazılanlar hiç umurumda değil. Mesele bir kişidir, mesele süreçteki mücadelenin esas sahibidir." şeklinde konuştu.

Etkin Süreç İçin İstişare Yapacağız

CHP'nin cumhurbaşkanı adaylığı için ön seçimde aday adayı olup olmayacağına dair soruya da yanıt veren İmamoğlu, "Bu hafta, cumhurbaşkanı aday adayı olmak isteyen insanların başvuru yapması gereken bir hafta. Usulü ve yönergesi gereği, TBMM grubumuzdaki milletvekillerimizin desteği, süreci belirleyecektir." dedi.

İmamoğlu, "Bu hafta içerisinde kararımızı, sizlerin huzurunda yine, paylaşırız." diyerek partinin karar sürecinin devam ettiğini belirtti.

Kurultay Davası Üzerine Açıklamalar

Eski Hatay Büyükşehir Belediye Başkanı Lütfü Savaş'ın, CHP'nin 38. Olağan Kurultayı'nın iptali için açtığı davayı değerlendiren İmamoğlu, "Bu manada, pırlanta gibi tertemiz, yarışmacı bir kurultay geçmiştir. Vicdani muhasebede benim zihnimdeki kısmı da bununla sabittir." şeklinde konuştu.

TÜSİAD Açıklamalarına Tepki

TÜSİAD Yüksek İstişare Konseyi Başkanı Ömer Aras'ın açıklamaları sonrası başlatılan soruşturma hakkında ise İmamoğlu, "TÜSİAD'ın içinde kaç tane üye var, ben olsam içlerinde, konuşurum. O da başını öne eğip gezecek toplumun içerisinde." diyerek yanıt verdi.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü tesisinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İstanbul Güreş İhtisas Kulübü tesisinin temel atma töreninin ardından gazetecilerin gündeme ilişkin sorularını yanıtladı.