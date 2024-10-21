İmamoğlu, Medya Temsilcileriyle Buluştu

İmamoğlu, Medya Temsilcileriyle Önemli Buluşma

Türkiye Belediyeler Birliği Başkanı Ekrem İmamoğlu, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya geldi. Buluşmada, İstanbul Barosu başkanlığına seçilen İbrahim Kaboğlu'nun Anayasa hakkında yaptığı açıklamaların talihsiz olduğunu vurguladı.

"Anayasanın İlk 4 Maddesi Tartışılmaz"

İmamoğlu, Kaboğlu'nun açıklamalarına ilişkin, "Anayasanın ilk 4 maddesi gayet olumlu ve güçlü bir biçimde tariflenmiştir ve Türkiye'mizde bu maddeler üzerinden bir pozisyon alınması söz konusu olmamalıdır." dedi.

Ankara'daki Toplantının Amacı

İmamoğlu, medya temsilcileriyle yapmış olduğu toplantının sadece bir tanıtım değil, aynı zamanda önemli konuların değerlendirildiği bir platform olduğunu ifade ederek, "Bu toplantı, Ankara'ya ısınma turu gibi bir amacı yok; ben Ankara'ya geldiğimde hep kendimi huzurlu hissediyorum," dedi.

Uluslararası Gelişmeler ve Türkiye'nin Rolü

İmamoğlu, uluslararası alanda yaşanan gelişmelere kaygıyla baktıklarını da belirterek Türkiye'nin bölgede önemli bir konumda olduğunu vurguladı. "Bu süreçlerde Türkiye'nin dışlanması kaygı vericidir" diyerek, Filistin konusundaki yerinin önemine dikkat çekti.

Seçim ve Muhalefet Vurgusu

Basın mensuplarının yönelttiği soruları yanıtlayan İmamoğlu, erken seçim olasılığı hakkında görüşlerini paylaşarak, mevcut iktidarın seçim kaybetmesi halinde muhalefetin zarar göreceğini dile getirdi.

"Talihsiz Açıklama"

İbrahim Kaboğlu’nun açıklamalarını "talihsiz bir başlangıç" olarak nitelendiren İmamoğlu, bu tür yorumların Anayasa’nın öngördüğü maddeler için geçerli olmadığını belirtti.

Örgütsel Yapılar ve Tehditler

FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in ölümüyle ilgili konuşan İmamoğlu, bu durumu bir yana bırakıp ülkenin başka tehditlerle karşı karşıya olduğunu vurguladı.

Yargı Süreçleri Üzerine Düşünceler

İmamoğlu, yargıtay sürecinin devam ettiğini belirterek, adaletin sağlanması için yargıçlara güvendiğini ifade etti.

Parti İçi İlişkiler ve Taçlandırma

Son olarak, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’in açıklamalarına atıfta bulunan İmamoğlu, sağ veya sol açık gibi bir algının olmadığını, kendisinin ve diğer parti arkadaşlarının ortak hedefler doğrultusunda çalıştığını vurguladı.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir otelde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, İBB ve TBB kapsamındaki çalışmalarını anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Türkiye Belediyeler Birliği (TBB) ve İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir otelde, medya kuruluşlarının Ankara temsilcileriyle bir araya gelerek, İBB ve TBB kapsamındaki çalışmalarını anlattı, gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.