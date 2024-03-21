İmamoğlu'ndan Kurum'a köfteci dükkanı cevabı

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, 31 Mart yerel seçimlerine sayılı günler kala Beyoğlu'nda halkla bir araya geldi. Burada Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un kendisine yönelik sözlerine cevap verdi. İmamoğlu, "Aslında hayatının en büyük dersini veriyoruz ona, hep birlikte. Hayatı öğreniyor. Emekliyi, kadını, anneyi, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için, bugün bu durumda" şeklinde konuştu.

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, seçim çalışmalarını sürdürmek için Beyoğlu'nda halkla bir araya geldi. İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İBB adayı Murat Kurum'un "Sen git, köfteci dükkanı yönet" sözlerine karşılık verdi. "Keşke o da benim yaşımdayken köfteci dükkanı çalıştırsaydı, kıyma ile eti ayırt ederdi. Bunları bilmediği için hayat dersi alıyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda seçim çalışmaları kapsamında halkla bir araya geldi. İmamoğlu, Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un "Sen git, köfteci dükkanı işlet" sözlerine cevap verdi. "Hayatının en büyük dersini veriyoruz ona, hayatı öğreniyor" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Beyoğlu'nda seçim çalışmalarına devam ederken Cumhur İttifakı'nın İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayı Murat Kurum'un "Sen git, köfteci dükkanı yönet" sözlerine yanıt verdi. İmamoğlu, "Aslında hayatının en büyük dersini veriyoruz ona, hep birlikte. Hayatı öğreniyor. Emekliyi, kadını, anneyi, çocuğu öğreniyor. Bunları bilmediği için, bugün bu durumda" ifadelerini kullandı.