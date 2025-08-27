DOLAR
İmamoğlu'nun Avukatı Nusret Yılmaz Adli Kontrolle Serbest

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturmasında gözaltına alınan avukat Nusret Yılmaz, imza ve yurt dışı yasağıyla adli kontrol şartı uygulanarak serbest bırakıldı.

Yayın Tarihi: 27.08.2025 17:06
Güncelleme Tarihi: 27.08.2025 17:06
İmamoğlu'nun Avukatı Nusret Yılmaz Adli Kontrolle Serbest

İBB'ye yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında Yılmaz hakkında adli kontrol kararı verildi

İstanbul Büyükşehir Belediyesine (İBB) yönelik yolsuzluk soruşturması kapsamında gözaltına alınan Ekrem İmamoğlu'nun avukatı Nusret Yılmaz, savcılık işlemlerinin ardından adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, tutuklanmasının ardından İBB Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Ekrem İmamoğlu ve diğer zanlılar hakkında "suç örgütü yöneticisi olmak", "suç örgütüne üye olmak", "irtikap", "rüşvet", "nitelikli dolandırıcılık", "kişisel verileri hukuka aykırı ele geçirmek" ve "ihaleye fesat karıştırmak" suçlarından soruşturma sürüyor.

Soruşturma kapsamında "rüşvete aracılık etmek" suçundan gözaltına alınan Nusret Yılmaz'ın savcılıktaki ifadesi tamamlandı. Şüpheli, imza atma ve yurt dışına çıkış yasağını içeren adli kontrol talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

Sulh ceza hakimliği, yapılan talep doğrultusunda şüpheli hakkında imza yükümlülüğü ve yurt dışına çıkış yasağı uygulanması şeklinde adli kontrol kararı verdi.

