İmamoğlu’nun ev hanımlarına yönelik sözleri gündem oldu! "Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim."

CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun, ev hanımlarına yönelik yaptığı açıklamalar sosyal medyada büyük bir kınama dalgası oluşturdu. İmamoğlu, bir televizyon programında ev hanımlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu ve ‘Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.’ ifadelerini kullandı. İmamoğlu’nun bu ifadeleri, sosyal medyada büyük tepki topladı.

31 Mart’ta gerçekleştirilecek Yerel Seçimler için PKK’nın siyasi kolu olan DEM Parti’nin desteğini alan CHP’li İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, bir televizyon programında ev hanımlarına yönelik değerlendirmelerde bulundu.





EKREM İMAMOĞLU’NDAN EV HANIMLARINA TEPKİ ÇEKEN SÖZLER!

CHP’ye yakın Halk TV’de İsmail Küçükkaya’nın sunduğu programda soruları yanıtlayan İmamoğlu, söyledikleriyle geniş çaplı bir tepki topladı.

Küçükkaya’nın “Kadınların AK Parti’ye yoğun oy verdiği yönünde bir analiz var” şeklindeki ifadesine İmamoğlu, “Ev kadınları daha çok oy veriyor. Kadınlar statüsünde demeyelim.” şeklinde yanıt vererek ev hanımlarını küçümsemiş oldu.