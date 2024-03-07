İmamoğlu’nun metro iddiasına Murat Kurum’dan sert yanıt: Hastane durağında bekleyeceğim, göreceğiz

İstanbul’da Metro Kavgası Büyüyor

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkan adayları Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki rekabet metro konusunda da devam ediyor. İmamoğlu, Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının bir bölümünü açacaklarını duyurdu. Kurum ise hattın tamamının bitmediğini ve sadece 5,3 km’lik kısmın açılacağını iddia etti. Kurum, “Açılışlara katılmayacağım ama hastane durağında bekleyeceğim.” dedi.

Seçimlere Sayılı Günler Kala Tansiyon Yükseliyor

31 Mart’ta yapılacak yerel seçimlerde İstanbul’un kaderi belirlenecek. Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki yarış anketlere göre çok çekişmeli geçiyor. İki aday da seçmenleri ikna etmek için projelerini ve vaatlerini sık sık gündeme getiriyor.

Ancak bu süreçte polemikler de eksik olmuyor. Metro meselesi de bunlardan biri. İmamoğlu, kendisini “metro fatihi” olarak tanımlayarak Kurum’a meydan okudu. Kurum ise bu sözlere “hadi oradan” diye karşılık verdi.

Metro Hattı Nerede Bitti, Nerede Başladı?

Kurum, daha önce yaptığı bir konuşmada İmamoğlu’na “230 km metro sözü verdin, 8 km metro yaptın” eleştirisinde bulundu. İmamoğlu ise “Sadece şimdi açacağımız metrolar 20 küsür kilometre. Gelsin metro açılışında beraber adımlayalım isterse bakalım adımlayabilecek mi?” şeklinde cevap verdi.

Metro tartışmasının son noktası ise Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattının bir kısmının açılışı oldu. İmamoğlu, bu hattı yakında hizmete sunacaklarını duyurdu. Kurum ise NTV’de katıldığı bir programda bu hattın 10,9 km olduğunu ancak açılacak olan kısmın sadece 5,3 km olduğunu söyledi. Kurum, “Bu hattın 2019’dan sonra sadece 3 kilometresini onlar yaptı. Açılış gününü bekleyeceğiz. Sancaktepe Şehir Hastanesi durağında yolcu alımı olacak mı? Madem açtınız; Veysel Karani durağı, Hasanpaşa durağı, Sultanbeyli, Sancaktepe Şehir Hastanesi durağı nerede? Açılışlara katılmayacağım ama hastane durağında bekleyeceğim.” dedi.İstanbul’da metro hattı ne zaman bitecek?

İstanbul’da metro hattının tamamlanması için bir net tarih verilemiyor. Ancak İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin resmi sitesinde yer alan bilgilere göre, 2024 yılında 400 km’lik metro ağına ulaşılması planlanıyor.

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki anket sonuçları ne durumda?

Murat Kurum ve Ekrem İmamoğlu arasındaki anket sonuçları çok değişken. Farklı anket şirketleri farklı sonuçlar açıklıyor. Ancak genel olarak yarışın başa baş gittiği görülüyor. Bazı anketlerde Kurum’un, bazılarında ise İmamoğlu’nun önde olduğu belirtiliyor.

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı nereden nereye gidiyor?

Çekmeköy-Sancaktepe-Sultanbeyli metro hattı, Çekmeköy’den başlayarak Sancaktepe ve Sultanbeyli ilçelerini kapsıyor. Hattın toplam uzunluğu 10,9 km ve 8 istasyon bulunuyor. Hattın bir bölümü yakında açılacak.