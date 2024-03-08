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İmamoğlu’nun Özel’e İhraç Çağrısı: Selvi Olayı Kaleme Aldı

Yerel seçimler öncesinde CHP içindeki gerginlik artarken, Abdulkadir Selvi’nin köşe yazısına göre Ekrem İmamoğlu, CHP Genel Başkanı Özgür Özel’e telefon ederek, Afyonkarahisar adayı Köksal’ın partiden ihraç edilmesini ya da açıklamalarının düzeltilmesini istedi.

Yayın Tarihi: 08.03.2024 11:00
Güncelleme Tarihi: 08.03.2024 11:00
İmamoğlu’nun Özel’e İhraç Çağrısı: Selvi Olayı Kaleme Aldı

İmamoğlu ve Özel Arasında CHP İçinde Gerginlik: Köksal'a Tepki Telefonu

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu ve CHP Genel Başkanı Özgür Özel arasında, CHP Afyonkarahisar adayı Burcu Köksal'ın açıklamaları nedeniyle gerilim yaşandığı iddia ediliyor. Abdulkadir Selvi'nin köşesinde paylaştığı bilgilere göre, İmamoğlu'nun, Köksal'ın sözlerine tepki göstermek amacıyla Özel'i arayarak "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" dediği öne sürüldü. Krizin detayları ve CHP içindeki gelişmeler merakla bekleniyor.

İmamoğlu'nun CHP Afyonkarahisar Adayı Köksal İçin Özel'e Tepkisi

CHP'de, Afyonkarahisar Belediye Başkan adayı Burcu Köksal'ın "Seçildiğimde belediyenin kapıları DEM Parti hariç her siyasi partiye açık olacak" şeklindeki açıklamaları, parti içinde gerilime neden oldu. İlk tepkiyi İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu verirken, ardından CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Kütahya mitinginde belediye kapılarının herkese açık olacağına dair tüm adaylara taahhütname imzalatacaklarını açıkladı. Ancak, Hürriyet yazarı Abdulkadir Selvi'nin iddialarına göre, İmamoğlu'nun bu süreçte Özel'e telefon açarak, "Bu kadını ya partiden ihraç et ya da sözlerini düzeltsin" dediği öne sürüldü. Selvi, yazısında, "Görüyor musunuz bir büyükşehir belediye başkanı, CHP Genel Başkanı’na talimat veriyor. O Genel Başkan da 'Ben senin genel başkanınım. Sen kim oluyorsun da bana talimat veriyorsun?' demiyor, diyemiyor. Çünkü kendisini CHP Genel Başkanlığı’na seçtiren Ekrem İmamoğlu" ifadelerine yer verdi. Konuyla ilgili olarak CHP içindeki gelişmeler ve krizin boyutları merakla izleniyor.

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