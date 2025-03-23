İmamoğlu'nun Terör Soruşturmasındaki Savcılık İfadesi Ortaya Çıktı

İmamoğlu'nun Savcılık İfadesi Detaylandı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, İBB'ye yönelik başlatılan terör soruşturması çerçevesinde 10 sayfalık bir ifade vererek savcılığa detaylı bilgi sundu. İmamoğlu, ifadesinde, Azad Barış ile geçmişteki ilişkilerini ve 'Kent Uzlaşısı' kavramını açıklıkla aktardı.

İfadesinde Ailevi Bağlantılar Hakkında Konuştu

İmamoğlu, kendisine yöneltilen 'terör örgütleri ile bağlantılı akraba veya yakınınız var mı?' sorusuna sert yanıt vererek, "Benim ailemin ve şahsımın etrafında terörle ilgili kimse barınamaz," dedi. Ayrıca, İBB Başkanlık sürecinde çeşitli partilerle olan ilişkilerini net bir şekilde ifade etti.

Terör Örgütleriyle İlgili İddialar

İmamoğlu, ifadesinde, "Kent Uzlaşısı" ifadesinin DEM Partisi söylemi olduğunu belirterek, “Bu ifadenin benimle bir ilgisi yok,” ifadelerini kullandı. İmamoğlu, geçen yıl belirlenen eski İBB meclis üyelerinin listelerine ilişkin sorulara da yanıt vererek, sürecin tamamen yasal çerçevede yürütüldüğünü vurguladı.

Gizli Tanık İfadelerini Reddetti

İmamoğlu, gizli tanıkların ifadelerini "şiddetle reddettiğini" belirterek, bu tür açıklamaların tamamen asılsız ve uydurma olduğunu ifade etti. Reform Enstitüsü aracılığıyla yapılan finansman ilişkileri hakkında ise, bu konuda hiçbir bilgi veya şahidi olmadığını belirtti.

İstanbul'daki Siyasi Durum

İmamoğlu, İstanbul'da yerel seçimler öncesi çeşitli siyasi partilerin listelerinde yer aldığına dikkat çekerek, bahsi geçen iddiaların bir itibarsızlaştırma süreci olduğunu vurguladı. Bu kapsamda, soruşturmanın ardında yatan niyetin doğru olmadığını gerekçeleri ile açıkladı.

Gözaltı ve Soruşturmalar Hakkında Düşünceleri

Gözaltına alınırken yaşadığı süreçle ilgili derin üzüntü belirten İmamoğlu, "Belediye başkanı olarak devlete ve millete hizmet etmeye devam edeceğim," açıklamasında bulundu. Ayrıca, hakkındaki soruşturmaların içinin boş olduğunu ve bu tür işlemlerin muhalefeti yıldırma amaçlı yapıldığını öne sürdü.