İmamoğlu Tuzla ve Şile'de konuştu : "İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak!"

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, Şile ve Tuzla'da düzenlenen halk buluşmalarında, İstanbul'da yapılacak yerel seçimlere ilişkin önemli açıklamalarda bulundu. İmamoğlu, halk ittifakının kazanacağını ve İstanbul'un dört bir yanında herkesin kazanacağını vurguladı.

İmamoğlu'nun konuşmalarından öne çıkan başlıklar şu şekildedir:

İstanbul'da milletin ittifakı kazanacak. Memur, işçi, emekçi, öğrenci, işsiz, emekli herkes kazanacak. İstanbul'un hizmet odaklı bir belediyecilik anlayışına ihtiyacı var ve bu anlayışla şehrin dört bir yanına eşit hizmet götüreceğiz.

Şile için hazırladıkları özel projelerle her köye hizmet götüreceklerini belirten İmamoğlu, belediyenin tarımı destekleyeceğini ve altyapıyı güçlendireceklerini ifade etti.

Tuzla'daki buluşmada da kente hizmetlerini anlatan İmamoğlu, gençlerin ve kadınların geleceği için büyük bir çalışma yapılması gerektiğini vurguladı. CHP Tuzla Belediye Başkan adayı Eren Ali Bingöl'e ve kendisine destek isteyen İmamoğlu, İstanbul'un güçlü kadınları ile iftar programında bir araya geldi.