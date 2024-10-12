IMF'den Türkiye Ekonomisine Yönelik Umut Verici Değerlendirme

IMF'in Türkiye Değerlendirmesi: Enflasyon Düşüşü Bekleniyor

Uluslararası Para Fonu (IMF), Türkiye'deki yetkililerin kademeli politika ayarlamaları sonucunda enflasyonun daha da düşmesini beklediklerini açıkladı.

Ekonomi Politikaları Üzerine Değerlendirmeler

IMF tarafından yapılan açıklamada, 27 Eylül'de Türkiye ile 4. madde konsültasyon sürecinin tamamlandığı kaydedildi. Açıklamada, geçen yıl içerisinde ekonomi politikalarında meydana gelen kararlı değişimlerin Türkiye'nin genel politika duruşunu sıkılaştırdığı ifade edildi. Vergi ve harcama önlemlerinin mali ihtiyatı yeniden tesis etme çabalarına destek verdiği vurgulandı ve bu durumun daha güçlü gelir politikalarına olan bağlılık ile birlikte kredibiliteyi artırdığı belirtildi.

Finansal Koşullar ve Güven İyileşmesi

Ayrıca, politika dönüşümünün ekonomik dengesizlikleri azalttığı ve güveni yeniden canlandırdığı ifade edildi. Sıkılaşan finansal koşullar nedeniyle manşet enflasyonun düştüğüne işaret eden IMF, piyasa duyarlılığının hem yerli hem de yabancı yatırımcıların TL cinsinden varlıklara yönelmesiyle keskin bir biçimde iyileştiğini açıkladı. Düşük emtia fiyatları, canlı ihracat ve azalan altın ithalatı, brüt ve net rezervlerde önemli iyileşmelere katkıda bulunarak cari hesabı güçlendirdi.

Risksiz Bir Gelecek İçin Mali Konsolidasyon Önerisi

IMF, yetkililerin kademeli politika ayarlaması çerçevesinde enflasyonun daha da düşmesini beklediklerini belirtirken, bazı risklerin mevcut olduğuna dikkat çekti. Bu riskler arasında güçlü ücret ve fiyat ataleti, tersine dönen sermaye akışları ve artan küresel enerji fiyatlarının etkileri sayıldı. Önemli finansal ve dış kırılganlıkların sürdüğü vurgulanarak enflasyonla mücadele için mali konsolidasyon önerildi.

2025 İçin Ekonomik Tahminler ve Büyüme Beklentileri

IMF, Türkiye ekonomisinin 2024'te %3 büyümesinin ardından 2025'te %2,7, 2026'da %3,2, 2027'de %3,4 ve 2028 ile 2029'da %3,9 büyümesini bekliyor. İşsizlik oranının gelecek yıl artış göstermeden sonra kademeli olarak düşeceği ve 2025'te %9,9 olacağı öngörülüyor. Yıl sonunda enflasyonun %43, 2025'te %24, 2026'da %17,2 olarak bekleniyor.