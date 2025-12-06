İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi: 5 yaralı

İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi: 5 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Yerköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, aralarında mahkûmların da bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durum ve soruşturma

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE ARALARINDA MAHKÛMLARINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ YARALANDI.