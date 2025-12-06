İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi: 5 yaralı

Sivas’ın İmranlı ilçesinde cezaevi nakil aracının devrilmesi sonucu, aralarında mahkûmların da bulunduğu 5 kişi yaralandı; yaralıların hayati tehlikesi yok.

Yayın Tarihi: 06.12.2025 17:26
Güncelleme Tarihi: 06.12.2025 18:08
İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi: 5 yaralı

İmranlı'da cezaevi nakil aracı devrildi: 5 kişi yaralandı

Kaza ve ilk müdahale

Edinilen bilgiye göre kaza, Sivas-Erzincan karayolu üzerindeki Yerköy mevkisinde meydana geldi. Erzurum’dan Antalya’ya mahkûm taşıyan 50 AK 920 plakalı cezaevi nakil aracı yoldan çıkarak devrildi.

Kazada, aralarında mahkûmların da bulunduğu toplam 5 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine sevk edilen ambulanslarla İmranlı Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

Durum ve soruşturma

Hastaneye kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı bildirildi. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE ARALARINDA...

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE ARALARINDA MAHKÛMLARINDA BULUNDUĞU 5 KİŞİ YARALANDI.

SİVAS’IN İMRANLI İLÇESİNDE CEZAEVİ NAKİL ARACI DEVRİLDİ. İLK BELİRLEMELERE GÖRE ARALARINDA...

İLGİLİ HABERLER

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

ÇOK OKUNAN HABERLER

1
Murat Alparslan ve Serap Gündüz'ün Düğün Töreni
2
İlkadım'da Mali Disiplin: İhsan Kurnaz'tan 'Borçsuz Belediye' Sözü
3
Savaş Foto Muhabiri Nish Nalbandian Foton Muğla'da
4
Bolu'da D-100'de Üç Servis Midibüsü Çarpıştı: 11 Yaralı
5
Çamardı Dondurma Festivali: Yöresel Patatesli, Elmalı ve Köfterli Lezzetler Öne Çıktı
6
Bilecik'te Keloğlan Parkı Yenileniyor: Atıl Alanlar Modern Sosyal Alanlara Dönüşüyor
7
Doç. Dr. Hatice Mine Çakmak: Her Kan Bağışı Bir Lösemili Çocuğa Hayat Verir

İmplant SGK'ya mı Giriyor? TBMM'ye 4 Adet Teklifi

İstanbul'da Pastırma Yazı Sona Erdi: AKOM'dan Hafta Sonu 10 Derece Uyarısı

Torba Yasada Büyük Adım: Doğum İzni 6 Aya Çıkıyor, Ev Hanımlarına Emeklilik

MasterChef Final Ne Zaman? 2025'te Şampiyon Ne Zaman Belli Olacak?

2026 Asgari Ücret Zammı: Masadaki En Güçlü Senaryo ve Takvim

Ocak 2025 Memur ve Emekli Zammı Netleşti: Yeni Maaşlar ve Oranlar

İhtiyaç Kredisi Oranları Dibi Gördü: 2026 Öncesi En Düşük Faiz Veren Bankalar

İslam Memiş: 2026'nın Şampiyonu Gümüş — Gram 120 TL Hedefi

MGM Uyardı: 3 ve 6 Aralık'ta Hangi İllerde Kar Yağacak?

2025 Trafik Kanunu Taslağı: Cezalar 200 Bin TL'ye Kadar Yükseliyor

2026 Asgari Ücrette '5+5+1' Sürpriz Formülü ve Zam Tahminleri

Emekli Maaşları 19 Bin TL'ye Yaklaşıyor: Uzman Karakaş 'Kesinleşti' Dedi