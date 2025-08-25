İnan'dan Özel'e Kooperatif Tepkisi: İzmir'de 20 Milyar TL İddiası

AK Parti Genel Sekreteri İnan'dan Özel'e Kooperatif Eleştirisi

AK Parti Genel Sekreteri ve İzmir Milletvekili Eyyüp Kadir İnan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'in kooperatiflerle ilgili açıklamalarına sert tepki gösterdi.

İnan: "Özür Dilemek Yerine Yalan Söylüyorsunuz"

İnan, NSosyal'deki hesabından yaptığı paylaşımda, "Sayın Özgür Özel, CHP belediyeciliği tarafından dolandırılan İzmirlilere özür dileyeceğinize, pişkince yalan söylüyorsunuz. 'Kimse dolandırılmadı' diyerek İzmir'deki kooperatif faciasını örtbas edemezsiniz." ifadelerini kullandı.

İddialar ve Belgeler

İnan, iddiaları şu ifadelerle sıraladı: "İnsanlardan yıllarca para toplandığı, evlerin ortada olmadığı, aynı arsaların birden fazla kişiye satıldığı, usulsüz ruhsatlarla belediyelerin göz yummasıyla projelerin şişirildiği."

İddiaların devamında "Binlerce İzmirli mağdur edildi, hayat birikimleri heba oldu." denilirken, tespit edilen kamu zararının 20 milyar TL'den fazla olduğu vurgulandı.

İnan ayrıca, "Dolandırılan kooperatif mağdurları hala haklarını arıyor. İhalelere fesat karıştırıldı, işler kağıt üzerinde tamamlanmış gibi gösterildi. 10 bin araç kiralandı, 5 bini kayıtsız çıktı, çoğu hiç kullanılmadı. Milyonlarca liralık temsil ve ağırlama gideri faturasız şekilde kooperatiften ödetildi. Bitmeyen inşaatlara milyonlarca lira ödendi." ifadelerine yer verdi.

İnan, tüm bu iddiaların ve kamu zararının "bizzat İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin kendi arşivlerinden, kendi raporlarından" ortaya çıktığını, ayrıca bunların Sayıştay raporları, İçişleri Bakanlığı müfettişleri ve bilirkişi incelemeleriyle tespit edildiğini kaydetti.

İnan'ın Özel'e Soruları

CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i doğrudan hedef alan İnan, "Ama siz bugün tüm İzmir'i yalancılıkla suçladınız. Mağdur olmuş, parasını kooperatiflere kaptırmış İzmirlilere 'siz dolandırılmadınız' demek, siyasi ahlaksızlığın son örneğidir." değerlendirmesinde bulundu.

İnan sözlerine şöyle devam etti: "Şimdi soruyoruz sayın Özgür Özel? Belediyenin adıyla topladığınız paraların akıbeti nerede? İzmirlilerin ev sahibi olmak için size verdikleri paraları arkadaşlarınız ne yaptı? Siz bu kooperatifçilere kefil misiniz? İzmir'den koptunuz, İstanbul çetesinin esiri oldunuz. Şimdi hangi yüzle İzmirlilere 'yalancı' diyorsunuz? Siz İzmir’i yalancılıkla suçlayacak son kişisiniz. Ve şunu herkes bilsin. Özgür Özel, hırsızları, bantçıları ve dolandırıcıları kollayan genel başkan olarak tarihe geçmiştir."

İnan'ın açıklamaları siyaset gündeminde tartışma yarattı; iddiaların kaynağı ve belgeler kamuoyu tarafından yakından takip ediliyor.